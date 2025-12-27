En esta noticia
Tanto Netflix como YouTube Premium pasarán a costar menos para algunos usuarios de Argentina. Si bien no es una promoción, muchos podrían obtener descuentos de al menos un 30% en la suscripción mensual.
Justamente, estas plataformas comenzaron a facturar directamente en dólares estadounidenses en muchos casos. Esto permite evitar el recargo del 30% por percepciones a cuenta de Ganancias que antes se aplicaba al pagar con tarjeta en pesos (el famoso “dólar tarjeta”).
¿Por qué se puede ahorrar un 30% en Netflix y YouTube Preimum?
Las personas que paguen en dólares las suscripciones de Netflix y YouTube Premium podrán acceder hasta un 30% de ahorro sobre el costo adicional impositivo, lo cual hace que el precio final sea mucho más conveniente. Por su parte, el IVA del 21% sigue aplicando (y en algunas provincias, ingresos brutos o sellos), pero el gran recargo del 30% desaparece.
Vale destaca que, hasta hace poco, aunque las plataformas mostraban precios en pesos, el cobro se procesaba como consumo en el exterior, generando el 30% extra en percepciones. Desde noviembre/diciembre 2025, Netflix y YouTube Premium empezaron a cobrar directamente en la moneda norteamericana en muchas tarjetas y cuentas argentinas.
¿Cómo acceder a este descuento del 30%?
Aquellos que quieran pagar menos por usar estos servicios de entretenimiento, deberán cumplir con estso requisitos:
Tener una cuenta en dólares
Lo ideal es contar con una caja de ahorro en USD en tu banco
Configurar el pago directo en dólares
- En Netflix: revisá los métodos de pago en tu cuenta, agregá o seleccioná una tarjeta de crédito/débito vinculada a cuenta en dólares. Algunos bancos permiten elegir “débito automático desde caja en USD”.
- En YouTube Premium: lo mismo, desde la configuración de pagos en Google Play o youtube.com/paid_memberships. Muchos usuarios reportan que desde cierres de noviembre 2025, el cargo ya llega directamente en dólares.
Opciones más comunes para pagar sin el 30%
- Débito automático desde caja de ahorro en dólares (el más simple y automático).
- Stop debit (cancelar el débito automático) y pagar manualmente el resumen de la tarjeta con dólares antes del vencimiento.
- Usar tarjetas Visa de bancos como Santander o BBVA, que están procesando estos consumos en USD.
- Evitá procesadores como PAYUARNetflix que aún facturan en pesos con todos los impuestos.
Montos de Netflix en Argentina
- Básico: $ 8999
- Estándar: $ 14.999
- Premium: $ 19.999
Montos de YouTube Premium en Argentina
- Lite: $ 2199
- Individual: $ 3399
- Familia: $ 6799.