Descuentos del 30% en Netflix y YouTube Premium: cómo acceder al beneficio. Foto: Copilot IA

Tanto Netflix como YouTube Premium pasarán a costar menos para algunos usuarios de Argentina. Si bien no es una promoción, muchos podrían obtener descuentos de al menos un 30% en la suscripción mensual.

Justamente, estas plataformas comenzaron a facturar directamente en dólares estadounidenses en muchos casos. Esto permite evitar el recargo del 30% por percepciones a cuenta de Ganancias que antes se aplicaba al pagar con tarjeta en pesos (el famoso “dólar tarjeta”).

Descuentos del 30% en Netflix y YouTube Premium: cómo acceder al beneficio. Foto: Archivo

¿Por qué se puede ahorrar un 30% en Netflix y YouTube Preimum?

Las personas que paguen en dólares las suscripciones de Netflix y YouTube Premium podrán acceder hasta un 30% de ahorro sobre el costo adicional impositivo, lo cual hace que el precio final sea mucho más conveniente. Por su parte, el IVA del 21% sigue aplicando (y en algunas provincias, ingresos brutos o sellos), pero el gran recargo del 30% desaparece.

Vale destaca que, hasta hace poco, aunque las plataformas mostraban precios en pesos, el cobro se procesaba como consumo en el exterior, generando el 30% extra en percepciones. Desde noviembre/diciembre 2025, Netflix y YouTube Premium empezaron a cobrar directamente en la moneda norteamericana en muchas tarjetas y cuentas argentinas.

¿Cómo acceder a este descuento del 30%?

Aquellos que quieran pagar menos por usar estos servicios de entretenimiento, deberán cumplir con estso requisitos:

Tener una cuenta en dólares

Lo ideal es contar con una caja de ahorro en USD en tu banco

Configurar el pago directo en dólares

En Netflix: revisá los métodos de pago en tu cuenta, agregá o seleccioná una tarjeta de crédito/débito vinculada a cuenta en dólares. Algunos bancos permiten elegir “débito automático desde caja en USD”.

En YouTube Premium: lo mismo, desde la configuración de pagos en Google Play o youtube.com/paid_memberships. Muchos usuarios reportan que desde cierres de noviembre 2025, el cargo ya llega directamente en dólares.

Opciones más comunes para pagar sin el 30%

Débito automático desde caja de ahorro en dólares (el más simple y automático).

Stop debit (cancelar el débito automático) y pagar manualmente el resumen de la tarjeta con dólares antes del vencimiento.

Usar tarjetas Visa de bancos como Santander o BBVA, que están procesando estos consumos en USD.

Evitá procesadores como PAYUARNetflix que aún facturan en pesos con todos los impuestos.

Montos de Netflix en Argentina

Básico: $ 8999

Estándar: $ 14.999

Premium: $ 19.999

Montos de YouTube Premium en Argentina