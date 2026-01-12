La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) simplificó el trámite que permite a un grupo de contribuyentes recuperar parte de lo pagado en concepto de percepciones sobre operaciones en dólares realizadas durante 2025.

Se trata de una gestión completamente digital que posibilita solicitar la devolución del 30% aplicado a consumos en el exterior y compra de divisas.

Qué son estas percepciones y quiénes pueden pedirlas

Las retenciones del 30% que se aplican sobre gastos en dólares funcionan como adelantos de Ganancias y Bienes Personales.

Sin embargo, estos anticipos pueden recuperarse cuando el contribuyente no está alcanzado por estos impuestos o cuando resulta tener saldo a favor una vez finalizado el período fiscal.

El régimen abarca distintas transacciones:

adquisición de divisas;

pasajes internacionales;

compras realizadas fuera del país, y;

contratación de servicios digitales con proveedores del exterior.

Dado que funcionan como pagos por adelantado, existe la posibilidad de gestionar su reintegro según la situación tributaria de cada persona.

Pueden acceder al beneficio quienes no están inscriptos en los impuestos mencionados, siempre que tampoco tengan obligación de registrarse en ellos.

En el caso particular de los empleados bajo relación de dependencia, la solicitud está disponible para aquellos que no sufrieron retenciones por Ganancias de cuarta categoría. También resulta aplicable para quienes, aun con retenciones, recibieron la percepción bajo el código 219, vinculado a Bienes Personales.

Paso a paso para solicitar el reintegro

El proceso se realiza íntegramente por internet y requiere contar con CUIT y clave fiscal de nivel 2 o superior. El sistema muestra automáticamente las percepciones informadas por bancos y agencias de viaje, permitiendo seleccionarlas para su evaluación. En caso de que alguna no aparezca registrada, puede agregarse manualmente.

Los pasos concretos son los siguientes:

Ingresar al portal de ARCA utilizando la clave fiscal Ubicar y seleccionar la opción “Devolución de percepciones” Si el servicio no está visible, agregarlo desde “Mis Servicios” Crear una nueva gestión mediante el botón “Nuevo” Indicar el año y mes del período fiscal correspondiente Revisar las percepciones cargadas automáticamente Añadir manualmente las que no figuren, si corresponde Presionar “Presentar” para finalizar Confirmar los datos ingresados

Una vez enviada la solicitud, el organismo evalúa la situación impositiva del solicitante. Si resulta aprobada, el dinero se deposita en la cuenta bancaria asociada a la CBU registrada. El estado del trámite puede consultarse en cualquier momento ingresando nuevamente al servicio de devolución de percepciones.

La resolución depende de controles automáticos y verificaciones posteriores. Si la gestión no supera estas instancias, ARCA notifica la situación mediante el Domicilio Fiscal Electrónico y el pedido queda sin efecto.

Otras consideraciones importantes a tener en cuenta antes de pedir la devolución

Es fundamental verificar que todos los datos personales y bancarios estén actualizados en el sistema de ARCA antes de iniciar el trámite. La cuenta donde se depositará el reintegro debe estar declarada correctamente.

También conviene revisar periódicamente el estado de la solicitud, ya que el organismo puede requerir información adicional durante el proceso de evaluación.

Las notificaciones se envían exclusivamente al Domicilio Fiscal Electrónico, por lo que resulta clave mantenerlo activo y consultarlo con regularidad.

Devolución de gastos en dólares: una alternativa para evitar el trámite

Existe una opción para no tener que realizar esta gestión: pagar los consumos en dólares antes del vencimiento del resumen de tarjeta. Para concretar el pago en esa moneda, se puede optar por la compra de dólares oficiales a través de la aplicación del banco o utilizar dólar MEP.

De esta manera, al abonar directamente en moneda extranjera, no se genera la percepción del 30% y, en consecuencia, no hay necesidad de solicitar devolución posterior.