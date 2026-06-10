El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, puso en funcionamiento el Tren 25 de Mayo. Foto: Gobierno de Chaco.

Uno de los servicios de trenes más importantes del país retomará sus recorridos y atravesará nuevamente la Argentina. Se trata del Tren 25 de Mayo, que brinda prestaciones sanitarias preventivas y propuestas sociales, educativas, culturales y recreativas.

La formación estuvo durante años abandonada en un depósito ferroviario en la localidad de Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán, evidenciando un importante deterioro estructural y operativo.

El Tren 25 de Mayo vuelve a recorrer: qué lugares conectará

El Ministerio de Capital Humano decidió impulsar un profundo proceso de recuperación y puesta en valor de toda la formación ferroviaria.

El Tren 25 de Mayo inició su recorrido por la provincia de Chaco desde el 1 de junio, donde la formación trabajará hasta el 3 de julio visitando las estaciones de Hermoso Campo, General Pinedo, Campo Largo, Sáenz Peña y Resistencia.

La formación ferroviaria vuelve a recorrer el país y llegará a más lugares complementando el servicio brindado por el Tren 9 de Julio. Foto: Gobierno de Argentina.

Qué servicios brindará el Tren 25 de Mayo durante su recorrido

La formación cuenta con 11 vagones especialmente preparados para ofrecer prestaciones sanitarias, sociales, educativas y culturales.

Entre los espacios disponibles se destacan:

Consultorios de atención médica y social.

Oficinas de ANSES y RENAPER.

Vagón cultural con microcine.

Vagón odontológico con dos sillones completos.

Nuevo vagón con mamógrafo y equipo de rayos X.

Además, cada operativo contará con médicos generalistas, enfermeros, odontólogos, trabajadores sociales, psicólogos, fonoaudiólogos y otros especialistas que trabajarán junto a las provincias y municipios.