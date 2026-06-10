En esta noticia

Uno de los servicios de trenes más importantes del país retomará sus recorridos y atravesará nuevamente la Argentina. Se trata del Tren 25 de Mayo, que brinda prestaciones sanitarias preventivas y propuestas sociales, educativas, culturales y recreativas.

La formación estuvo durante años abandonada en un depósito ferroviario en la localidad de Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán, evidenciando un importante deterioro estructural y operativo.

Descanso.Confirmado | Decretan feriado el martes 16 de junio y se extenderá el fin de semana largo para estas personas
Importate.Qué significa ver una tela blanca colgando de la ventana de un auto en la ruta

El Tren 25 de Mayo vuelve a recorrer: qué lugares conectará

El Ministerio de Capital Humano decidió impulsar un profundo proceso de recuperación y puesta en valor de toda la formación ferroviaria.

El Tren 25 de Mayo inició su recorrido por la provincia de Chaco desde el 1 de junio, donde la formación trabajará hasta el 3 de julio visitando las estaciones de Hermoso Campo, General Pinedo, Campo Largo, Sáenz Peña y Resistencia.

La formación ferroviaria vuelve a recorrer el país y llegará a más lugares complementando el servicio brindado por el Tren 9 de Julio. Foto: Gobierno de Argentina.
La formación ferroviaria vuelve a recorrer el país y llegará a más lugares complementando el servicio brindado por el Tren 9 de Julio. Foto: Gobierno de Argentina.

Qué servicios brindará el Tren 25 de Mayo durante su recorrido

La formación cuenta con 11 vagones especialmente preparados para ofrecer prestaciones sanitarias, sociales, educativas y culturales.

Entre los espacios disponibles se destacan:

  • Consultorios de atención médica y social.
  • Oficinas de ANSES y RENAPER.
  • Vagón cultural con microcine.
  • Vagón odontológico con dos sillones completos.
  • Nuevo vagón con mamógrafo y equipo de rayos X.

Además, cada operativo contará con médicos generalistas, enfermeros, odontólogos, trabajadores sociales, psicólogos, fonoaudiólogos y otros especialistas que trabajarán junto a las provincias y municipios.