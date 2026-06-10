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Uno de los servicios de trenes más importantes del país retomará sus recorridos y atravesará nuevamente la Argentina. Se trata del Tren 25 de Mayo, que brinda prestaciones sanitarias preventivas y propuestas sociales, educativas, culturales y recreativas.
La formación estuvo durante años abandonada en un depósito ferroviario en la localidad de Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán, evidenciando un importante deterioro estructural y operativo.
El Tren 25 de Mayo vuelve a recorrer: qué lugares conectará
El Ministerio de Capital Humano decidió impulsar un profundo proceso de recuperación y puesta en valor de toda la formación ferroviaria.
El Tren 25 de Mayo inició su recorrido por la provincia de Chaco desde el 1 de junio, donde la formación trabajará hasta el 3 de julio visitando las estaciones de Hermoso Campo, General Pinedo, Campo Largo, Sáenz Peña y Resistencia.
Qué servicios brindará el Tren 25 de Mayo durante su recorrido
La formación cuenta con 11 vagones especialmente preparados para ofrecer prestaciones sanitarias, sociales, educativas y culturales.
Entre los espacios disponibles se destacan:
- Consultorios de atención médica y social.
- Oficinas de ANSES y RENAPER.
- Vagón cultural con microcine.
- Vagón odontológico con dos sillones completos.
- Nuevo vagón con mamógrafo y equipo de rayos X.
Además, cada operativo contará con médicos generalistas, enfermeros, odontólogos, trabajadores sociales, psicólogos, fonoaudiólogos y otros especialistas que trabajarán junto a las provincias y municipios.