El trámite está habilitado durante todo el año y tiene un tiempo máximo de respuesta de tres meses.

Confirmado y oficial | El Gobierno decretó que el próximo viernes será feriado y los trabajadores tendrán un nuevo fin de semana largo

Los docentes oficiales que comenzaron a laborar en 2006 y que ya reúnen los requisitos establecidos por la normativa vigente pueden solicitar el reconocimiento de la pensión de jubilación ante las entidades correspondientes. De acuerdo con el procedimiento definido para el magisterio, el trámite puede realizarse en cualquier momento del año y el plazo máximo para recibir una respuesta es de tres meses, contados desde la radicación y asignación del número de trámite.

Esta gestión está dirigida a los educadores oficiales que acrediten la edad mínima exigida, el tiempo de servicio requerido y los aportes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, siguiendo el procedimiento establecido por el Ministerio de Educación Nacional y la Fiduprevisora.

¿Quiénes pueden solicitar el reconocimiento de la pensión de jubilación para docentes oficiales?

El reconocimiento de la pensión de jubilación está disponible para los docentes oficiales que cumplan simultáneamente con las condiciones establecidas por la normatividad.

Los requisitos principales son:

Tener 55 años de edad si es hombre.

Tener 50 años de edad si es mujer.

Haber completado 20 años de servicio oficial, continuos o discontinuos.

Haber realizado los aportes correspondientes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

En ese sentido, muchos docentes que ingresaron al servicio oficial en 2006 y que además cumplen con la edad exigida ya están en condiciones de iniciar el trámite de reconocimiento pensional.

Los docentes que ingresaron en 2006 a trabajar ya pueden tramitar el reconocimiento de pensión de jubilación: tarda 3 meses. Montaje EC Colombia

¿Qué documentos se necesitan para solicitar la pensión de jubilación docente?

Para adelantar la solicitud, el docente deberá reunir la documentación exigida por las autoridades competentes.

Entre los documentos básicos se encuentran:

Fotocopia ampliada y legible de la cédula de ciudadanía o de extranjería, según corresponda.

Registro civil de nacimiento original.

Certificado expedido por las administradoras de pensión indicando si la persona ya recibe o no una pensión.

Declaración donde manifieste expresamente si percibe otra pensión.

Soportes que acrediten el tiempo de servicio requerido.

Constancia de haber realizado los aportes legales al Fondo del Magisterio.

Dependiendo de cada caso, también podrán solicitarse documentos adicionales.

Por ejemplo:

Certificados de tiempo de servicio cuando el docente haya trabajado en otras entidades territoriales.

Certificado de salarios si ya se encuentra retirado del servicio.

Copia de la resolución de pensión si ya fue pensionado por otro concepto.

Certificados correspondientes cuando existan tiempos laborales distintos a la actividad docente.

¿Cómo se realiza el trámite del reconocimiento de la pensión para docentes?

Una vez reunidos todos los documentos, el interesado deberá radicar la solicitud utilizando los canales habilitados por el Ministerio de Educación Nacional y la Fiduprevisora.

El procedimiento contempla tres etapas principales:

Presentar toda la documentación requerida.

Esperar el análisis de la información por parte de las autoridades competentes.

Recibir la notificación con la decisión sobre el reconocimiento de la pensión.

Las autoridades recuerdan que todos los trámites pensionales del magisterio deben realizarse exclusivamente mediante los canales oficiales, especialmente a través de la plataforma Humano en Línea, evitando intermediarios.

¿Cuánto tarda el reconocimiento de la pensión de jubilación para docentes?

Uno de los aspectos que más consultan los educadores es el tiempo de respuesta.

Según el procedimiento vigente, el plazo máximo para resolver el reconocimiento de la pensión es de tres meses, contados desde la radicación de la solicitud y la generación del número de trámite en el aplicativo dispuesto por la Fiduprevisora, conforme a lo establecido en el Decreto 1272 de 2018.

Este término aplica para las solicitudes que cumplan con los requisitos y la documentación exigida.

¿Dónde consultar el estado de la solicitud de pensión docente?

Los docentes pueden hacer seguimiento al trámite mediante los canales oficiales habilitados por la Secretaría de Educación y la Fiduprevisora.

Las opciones disponibles incluyen:

La plataforma Humano en Línea.

El chat virtual de atención.

Los puntos de atención presencial autorizados.

Además, el resultado del trámite podrá ser consultado a través del correo electrónico registrado por el solicitante y mediante la plataforma web correspondiente.

¿En qué fechas se puede solicitar el reconocimiento de la pensión?

A diferencia de otros procesos administrativos, este trámite no tiene una convocatoria específica.

Los docentes que cumplan con todos los requisitos pueden presentar la solicitud en cualquier fecha del año, siempre que aporten la documentación completa y acrediten la edad, el tiempo de servicio y los aportes exigidos por la legislación vigente.