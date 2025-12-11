En esta noticia
LaAdministración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará un bono de más de $ 400.000 a partir de diciembre. Se acreditará por única vez al grupo de beneficiarios que cumplan los requisitos estipulados por el organismo.
Tras darse a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, el organismo definió los aumentos que regirán sobre las jubilaciones, pensiones y demás beneficios sociales, de acuerdo a la vigente Ley de Movilidad.
En este marco, también se incrementarán los montos pertenecientes a la Asignación de Pago Único. ¿Cuáles son y cómo cobrar el beneficio?
ANSES pagará un bono de $ 420.000 por única vez
La Asignación por Adopción es un pago único, no mensual, que ANSES deposita cuando una familia presenta una sentencia firme de adopción.
El monto se actualiza por la fórmula de movilidad y en diciembre tuvo un incremento del 2,34%, quedando en $ 426.877.
Este importe solo se paga si la adopción quedó registrada durante diciembre, ya que el valor que recibe cada familia es el vigente en el mes de la sentencia judicial.
¿Quiénes pueden cobrar los $ 426.877 en diciembre?
El bono está disponible para tres grupos:
Titulares del SUAF
Deben cumplir con los topes de ingresos vigentes:
- Ingreso individual: menos de $ 2.511.024
- Ingreso familiar: menos de $ 5.022.048
Beneficiarios de AUH
- Pueden solicitarlo quienes cobran la Asignación Universal por Hijo y registren una adopción durante diciembre.
Titulares de Asignación por Embarazo
- Si al momento de la sentencia la madre cobraba esta prestación, también puede acceder al pago único.
Requisitos para cobrar el bono de ANSES por adopción
Para percibir la asignación de $ 426.877, ANSES exige:
- Presentar la sentencia firme de adopción.
- Adjuntar la partida de nacimiento del niño o adolescente adoptado.
- Entregar el DNI de todo el grupo familiar.
- Haber cobrado AUH, SUAF o Asignación por Embarazo en el mes en que se emitió la sentencia (según corresponda).
El trámite debe realizarse entre los 2 meses y los 2 años posteriores a la resolución judicial.