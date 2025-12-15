Mientras la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el pago del aguinaldo, el Gobierno confirmó que los jubilados recibirán un nuevo incremento. El aumento se hará efectivo para el calendario de pagos de enero y estará ligado de forma directa con el porcentaje de inflación publicado por el INDEC.

De cuánto es el aumento para los jubilados

El INDEC informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 2,5%, lo que significa que el incremento a los adultos mayores será equivalente. Si bien por el momento el Gobierno no confirmó el pago, se espera que continúe. De esta manera, los montos serán los siguientes:

Jubilación mínima : $ 349.303,33 (haber mínimo) + bono de $ 70.000= $ 419.303,33

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $ 279.443,60 + bono de $ 70.000= $ 349.443,60

Pensión no contributiva por invalidez o vejez: $ 279.443,60 + bono de $ 70.000= $ 314.523,04

De cuánto es el aguinaldo para los jubilados

Durante diciembre los adultos mayores cobrarán el aguinaldo, el cual consta del 50% del mejor haber cobrado durante el último semestre. Además, se sumará el aumento de 2,34% y el bono. De esta manera, se percibirán los siguientes montos:

Jubilación mínima : $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

Jubilación máxima : $ 3.440.695,38 ($ 2.293.796,92 + aguinaldo)

PUAM : $ 479.055,50 ($ 272.703,67 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

PNC por invalidez o vejez : $ 427.923,56 ($ 238.615,71 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

PNC madre de siete hijos: $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

Cuándo cobran los jubilados y pensionados

ANSES confirmó el calendario de pagos de diciembre:

Jubilaciones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: martes 9 de diciembre

Documentos terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

Documentos terminados en 2: jueves 11 de diciembre

Documentos terminados en 3: jueves 11 de diciembre

Documentos terminados en 4: viernes 12 de diciembre

Documentos terminados en 5: viernes 12 de diciembre

Documentos terminados en 6: lunes 15 de diciembre

Documentos terminados en 7: lunes 15 de diciembre

Documentos terminados en 8: martes 16 de diciembre

Documentos terminados en 9: martes 16 de diciembre

Jubilaciones que superen el haber mínimo