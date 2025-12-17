La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) termina de definir los montos que percibirán los jubilados y pensionados en enero de 2026.

Bajo la actual fórmula de movilidad, los haberes base experimentarán un incremento de 2,5% en línea con la inflación de noviembre y se espera que continúe el pago del bono de $ 70.000.

¿De cuánto es el aumento para jubilados en enero 2026?

De acuerdo con la fórmula de movilidad vigente (Decreto 274/24), los haberes jubilatorios se actualizan mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago.

Para enero de 2026, el incremento será del 2,47%, cifra que corresponde a la inflación registrada en noviembre de 2025.

Concepto Monto en diciembre 2025 Monto en enero 2026 Jubilación mínima $340.883 $349.303 Bono extraordinario $70.000 $70.000 Total (mínima + bono) $410.883 $419.303

El haber mínimo escalará a $419.303 de confirmarse la extensión del bono de $70.000 por parte del Ejecutivo.

Más beneficios de ANSES: PUAM y Pensiones No Contributivas

El aumento del 2,47% también impacta en otras prestaciones de ANSES que están atadas a la jubilación mínima:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): Equivale al 80% de la mínima. En enero será de $279.442 (más bono).

Pensiones No Contributivas (PNC): Los beneficiarios por Invalidez o Vejez percibirán $244.512 (más bono).

Asignación Universal por Hijo (AUH): El monto total ascenderá a $125.530, aunque se liquida mensualmente el 80% ($100.424).

Mi ANSES: ¿cuándo cobro en enero 2026?

Si bien ANSES publicará el cronograma oficial en los últimos días de diciembre, se espera que los pagos comiencen el jueves 8 de enero para los documentos terminados en 0, siguiendo el esquema habitual de un número de DNI por día hábil.