La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) termina de definir los montos que percibirán los jubilados y pensionados en enero de 2026.

Bajo la actual fórmula de movilidad, los haberes base experimentarán un incremento de 2,5% en línea con la inflación de noviembre y se espera que continúe el pago del bono de $ 70.000.

¿De cuánto es el aumento para jubilados en enero 2026?

De acuerdo con la fórmula de movilidad vigente (Decreto 274/24), los haberes jubilatorios se actualizan mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago.

Para enero de 2026, el incremento será del 2,47%, cifra que corresponde a la inflación registrada en noviembre de 2025.

ConceptoMonto en diciembre 2025Monto en enero 2026
Jubilación mínima$340.883$349.303
Bono extraordinario$70.000$70.000
Total (mínima + bono)$410.883$419.303

El haber mínimo escalará a $419.303 de confirmarse la extensión del bono de $70.000 por parte del Ejecutivo.

Más beneficios de ANSES: PUAM y Pensiones No Contributivas

El aumento del 2,47% también impacta en otras prestaciones de ANSES que están atadas a la jubilación mínima:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): Equivale al 80% de la mínima. En enero será de $279.442 (más bono).
  • Pensiones No Contributivas (PNC): Los beneficiarios por Invalidez o Vejez percibirán $244.512 (más bono).
  • Asignación Universal por Hijo (AUH): El monto total ascenderá a $125.530, aunque se liquida mensualmente el 80% ($100.424).

Mi ANSES: ¿cuándo cobro en enero 2026?

Si bien ANSES publicará el cronograma oficial en los últimos días de diciembre, se espera que los pagos comiencen el jueves 8 de enero para los documentos terminados en 0, siguiendo el esquema habitual de un número de DNI por día hábil.