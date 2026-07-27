El Banco Ciudad subastará seis inmuebles de sucesiones vacantes ubicados en distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La licitación se realizará el 14 de agosto de 2026 a través del sitio web del organismo.

Las propiedades integran el acervo de sucesiones vacantes , es decir, patrimonios sin herederos que reclamen derechos . Por esta razón, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad asume el control y autoriza su venta.

Los fondos recaudados en la subasta se destinan íntegramente al Fondo Educativo Permanente de la Ciudad de Buenos Aires.

La decisión quedó plasmada en la sección Legislación y Avisos Oficiales del Boletín Oficial de este lunes 27 de julio.

Cuáles son los departamentos que remate el Banco Ciudad en CABA

Los departamentos se ubican en Almagro, San Nicolás, Floresta, Villa Urquiza, Recoleta y Palermo . Cada propiedad cuenta con un valor de base establecido en dólares estadounidenses y un horario específico de inicio dentro del día de la subasta.

A continuación, las propiedades que se licitará la entidad bancaria:

Almagro

En Almagro, el primer lote ocupa Avenida Díaz Vélez 3625/27/35/39, piso 1, departamento B.

Posee 40,24 metros cuadrados cubiertos y 3,60 de balcón, totalizando 43,84 metros cuadrados. El precio de base es u$s 52.357,62.

La subasta será las 10:00 horas. En tanto, la exhibición presencial será el 27 de julio, 9 a 12 horas.

El Banco Ciudad subasta 6 propiedades en CABA desde u$s 36.000

San Nicolás

En San Nicolás, el segundo lote está en Teniente General Juan Domingo Perón 1578, piso 10, departamento D.

Con una superficie de 42,67 metros cuadrados, el precio de base es u$s 43.405,80.

La subasta será a las 10:45 horas. La Exhibición, el 28 de julio, de 9 a 12 horas.

Floresta

En Floresta, el tercer lote ocupa Avenida Avellaneda 3703/05/09, piso 2, departamento C.

En este caso, tiene una superficie de 39,85 metros cuadrados cubiertos más 1,36 semicubiertos (total 41,21 m²). El precio base es u$s 36.727,98, el más bajo de esta tanda de subastas.

La misma será a las 11:30 horas, mientras que la exhibición el 29 de julio, de 9 a 12 horas.

Villa Urquiza

En Villa Urquiza, el cuarto lote ocupa Avenida Mendoza 5089, planta baja, departamento A. Posee 52,41 metros cuadrados cubiertos más 6,10 de patio.

El precio de base es u$s 63.439,24. La subasta se realizará a las 12:15 horas. La exhibición el 30 de julio de 9 a 12 horas.

Recoleta

En Recoleta, el quinto lote está en Doctor Tomás Manuel de Anchorena 1471/75, piso 10, departamento B.

Con una superficie de 74,03 metros cuadrados cubiertos, 1,73 semicubiertos, 7,69 de balcón (total 83,45 m²), el precio de base es u$s 96.828,31.

La subasta será a las 13:00 horas. La exhibición el 31 de julio, de 9 a 12 horas.

Palermo

Por último, el sexto lote es el más grande y está ubicado en Palermo, en la calle Serrano 1424/26, planta baja y piso 1, departamento 4.

La superficie es de 80,58 metros cuadrados cubiertos, 17,84 semicubiertos, 58,54 descubiertos (total 156,97 m²). El precio base es u$s 138.880,80, la más alta de esta tanda.

La subasta se realizará a las 13:45 horas. Se podrá visitar presencialmente el 3 de agosto, de 9 a 12 horas.

Cómo participar de las subastas de Banco Ciudad

Los interesados deben registrarse previamente en el portal de Banco Ciudad. La inscripción debe completarse como mínimo 48 horas hábiles antes de la subasta, según condiciones de venta.

Los participantes deben constituir una garantía del 3% del valor de base de cada inmueble. El monto se abona en pesos usando el tipo de cambio vendedor del Banco Nación vigente al cierre del día hábil anterior.

Las ofertas se procesan en pesos, ajustadas por el tipo de cambio vendedor del Banco Nación vigente al cierre del día hábil anterior. Preadjudicatarios tienen dos días hábiles para acreditar seña 10% más comisión 3% e IVA.