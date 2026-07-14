Subasta oficial | Salen a la venta más de 400 productos de lujo: Dior, Louis Vuitton y tecnología desde 50 euros.

Los aficionados a la moda de alta gama, los artículos de lujo y la tecnología tienen una nueva oportunidad para adquirir productos a precios reducidos. La empresa de subastas Surus ha puesto en marcha una subasta pública con más de 400 lotes procedentes de incautaciones judiciales, con precios de salida desde 50 euros.

La subasta permanecerá abierta hasta el 30 de julio a través de la plataforma Escrapalia, en el marco del contrato vigente con la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), el organismo de la Administración General del Estado cuyo objetivo es privar a la delincuencia de las ganancias obtenidas ilícitamente y lograr que parte de los bienes decomisados reviertan en beneficio de la sociedad.

Más de 400 productos de lujo salen a subasta con precios desde 50 euros

El catálogo reúne artículos de diferentes categorías, entre los que destacan prendas de moda, calzado, complementos y dispositivos electrónicos de alta gama. En ese sentido, la subasta incluye:

232 lotes de moda de alta gama, con camisetas, pantalones y chaquetas de marcas como Dior, Louis Vuitton, Gruci, Amri, Balmain y Missoni.

131 lotes de calzado premium, dirigidos también al sector de coleccionistas de calzado urbano exclusivo (sneakerheads).

45 lotes de bisutería, bolsos y complementos, con firmas como Salvatore Ferragamo y Christian Dior.

Consolas PlayStation 5, cámaras profesionales y realidad virtual entre los lotes disponibles

Además de artículos de moda, la subasta incorpora una selección de productos tecnológicos.

Dior, Louis Vuitton y marcas de tecnología salen a la venta: más de 400 productos de lujo desde 50 euros. IA- Gemini

Los 13 lotes de dispositivos electrónicos incluyen:

Consolas Sony PlayStation 5.

Cámaras profesionales Sony Alpha A7 II con objetivos.

Interfaces de audio profesionales Thunderbolt.

Parejas de monitores profesionales de estudio.

Visores de realidad virtual Meta Quest 2.

Pantallas Smart TV de gran formato.

Subasta oficial | Dior, Louis Vuitton y marcas de tecnología salen a la venta: más de 400 productos de lujo desde 50 euros. (Fuente: Shutterstock). Fuente: Shutterstock Thanadon88

Hasta cuándo estará abierta la subasta oficial y cómo participar

Las cuatro subastas permanecerán abiertas de forma simultánea en el portal Escrapalia hasta el 30 de julio.

Las personas interesadas podrán presentar sus pujas a través de los enlaces oficiales disponibles en la plataforma, donde se encuentran publicados todos los lotes incluidos en esta convocatoria organizada por Surus dentro del marco de colaboración con la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA).