Georgieva en Argentina: la deuda que preocupa para 2027 y las reformas que espera el FMI

En esta noticia Entre la preocupación y las expectativas: la mirada sobre el mercado laboral

Kristalina Georgieva se refirió este lunes a la sostenibilidad financiera de la Argentina y los desafíos estructurales que enfrenta el país. La mandataria del organismo se mostró optimista aunque advirtió sobre la necesidad de reformas profundas en el mercado laboral y la justicia.

En el marco de la conferencia de prensa que realizó junto a Luis Caputo , la directora gerente del FMI fue contundente respecto al financiamiento para el próximo año: “No vemos la necesidad de que Argentina tenga que volver a solicitar un financiamiento adicional".

Y añadió: “Argentina se preparó y vemos una gran determinación de acumulación de reservas y una estrategia muy abarcativa sobre cómo asegurar la viabilidad a lo largo del 2027″.

Para Georgieva, el país transita por un “buen camino” que podría derivar en la salida definitiva de la asistencia crediticia. Según su visión, el objetivo es que Argentina se integre al grupo de mercados emergentes exitosos.

En ese sentido, recordó que el FMI actúa como un “prestamista de última instancia” y consideró que no vislumbra que esta herramienta “deba utilizarse en el futuro inmediato”.

Entre la preocupación y las expectativas: la mirada sobre el mercado laboral

Luego, la número uno del Fondo compartió su preocupación por el crecimiento de la informalidad frente a la destrucción de empleos formales. Para la directora, el mercado laboral todavía no recuperó el dinamismo necesario para sostener el crecimiento.

“Es preocupante, porque indica que el mercado laboral no es lo suficientemente vibrante más allá de los sectores que muestran un gran crecimiento y con aportes financieros a la economía”, precisó.

En ese contexto, resaltó el papel fundamental de las pequeñas y medianas empresas en la creación de valor. Georgieva observó que, en las naciones que logran mejorar sus índices de empleo, las PyMES “desempeñan un papel fundamental”.

Finalmente, Georgieva identificó una ventaja competitiva adicional para la Argentina: la seguridad energética. En un contexto global dominado por la Inteligencia Artificial (IA), remarcó que este factor es determinante para diversificar la economía.

La titular del FMI sugirió que la Argentina puede crear puestos de trabajo inexistentes hasta hoy si aprovecha correctamente su capacidad de generar energía para la tecnología.