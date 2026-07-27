Este lunes, 27 de julio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la primera, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 1482 - La Pelea

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 27 de julio

1° 1482 11° 1290 2° 6858 12° 5743 3° 9693 13° 6817 4° 5853 14° 8018 5° 9286 15° 2225 6° 0745 16° 5395 7° 3364 17° 7627 8° 9936 18° 2796 9° 8023 19° 0481 10° 6296 20° 1039

¿Qué significa soñar con La Pelea?

Soñar con La Pelea simboliza conflictos internos y tensiones no resueltas, además de la necesidad de poner límites y expresar lo que callas.

Si la resuelves o ganas, indica avance y seguridad; si la pierdes o te angustia, refleja miedo a confrontar e invita a buscar salidas pacíficas.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.