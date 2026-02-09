El próximo viernes 27 de febrero, Banco Ciudad realizará una nueva subasta de propiedades en la Ciudad de Buenos Aires, que incluye departamentos con valores menores a u$s 35.000. La licitación, impulsada por la Procuración General porteña, ofrece una gran oportunidad para los argentinos que desean acceder a la compra de una vivienda con precios base previamente anunciados. La particularidad de este evento es que las viviendas a subastar son herencias vacantes, es decir, los patrimonios sin herederos reclamantes. Debido a ello, el Estado -en esta ocasión, el Gobierno porteño- asume el control y autoriza la liquidación dirigida al Fondo Educativo Permanente de la Ciudad. Banco Ciudad definió que el mecanismo por el cual se llevará a cabo el remate será a través de https://subastas.bancociudad.com.ar/. Cada propiedad se subasta de forma individual y cuenta con un horario específico de inicio, por lo que es importante seguir de cerca el calendario para no perder la oportunidad de ofertar. Además, también precisaron que toda oferta y/o transacción se realizará en pesos argentinos, sujetos al tipo de cambio (dólar) vendedor del Banco Nación (previo a la fecha de la subasta). A continuación, las propiedades que se rematarán en CABA: Se trata de una construcción desarrollada en Planta Baja destinada a dos viviendas. Consta de hall de entrada, dos viviendas en forma contigua. La primera está ubicada hacia el frente cuenta con hall de acceso, dos habitaciones, cocina, baño y patio con acceso a terraza. En tanto, la segunda vivienda se encuentra al contrafrente y cuenta con dos habitaciones, cocina, baño, patio lateral cubierto y patio al fondo con acceso a terraza. La subasta se realizará el 27 de febrero a partir de las 10:00 de la mañana (vía online). Se trata de un departamento de tres ambientes (en un onceavo piso). Cuenta con living comedor con salida al balcón, cocina que da acceso a terraza/balcón interno; paso con placard desde el cual se articulan dos habitaciones con balcón francés y baño con espacio para ducha. Todos los ambientes ventilan al exterior La subasta se realizará el 27 de febrero a partir de las 10:45 de la mañana (vía online). Es un departamento interno de dos ambientes en primer piso identificado con la letra “D”. Cuenta con living comedor, cocina, paso, baño completo y dormitorio. Todos los ambientes ventilan al exterior. La exhibición presencial se realizará el martes 10 de febrero en el horario de 9 a 12h. La subasta se realizará el 27 de febrero a partir de las 11:30 (vía online). Se trata de un departamento interno de dos ambientes en el piso trece. Consta de: living comedor con balcón francés, cocina, baño completo con bañera y habitación. Todos los ambientes ventilan al exterior. La exhibición presencial se realizará el miércoles 11 de febrero en el horario de 9 a 12h. La subasta se realizará el 27 de febrero a partir de las 13:45 (vía online).