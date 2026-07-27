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Este lunes, 27 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este lunes, 27 de julio de 2026. A la cabeza salió el 0745 (El Vino).

 1°0745 11°1294 
 6853  12°1223
 3°7685  13°7023 
 0162  14°5906 
 0440  15°1833 
 6°7091  16°7097
 1921  17°5580 
 1339  18°9811 
 6712  19°1302 
 10°8570 20°4803 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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