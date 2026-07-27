Este lunes, 27 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este lunes, 27 de julio de 2026. A la cabeza salió el 0745 (El Vino).

1° 0745 11° 1294 2° 6853 12° 1223 3° 7685 13° 7023 4° 0162 14° 5906 5° 0440 15° 1833 6° 7091 16° 7097 7° 1921 17° 5580 8° 1339 18° 9811 9° 6712 19° 1302 10° 8570 20° 4803

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.