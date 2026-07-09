Mantener la vigencia del pasaporte estadounidense es fundamental para quienes desean realizar viajes internacionales, dado que en la mayoría de los controles, las autoridades solicitarán dicho documento como parte de los documentos obligatorios para autorizar estos traslados.

En este contexto, el Gobierno de Estados Unidos especifica en su sitio web oficial que, en determinadas circunstancias, esta identificación internacional no podrá renovarse, ya sea por la falta de documentos específicos, por la edad del solicitante o por el momento en que fue gestionado.

En tales situaciones, será necesario solicitar el pasaporte desde cero, como si nunca hubiera sido tramitado en primer lugar.

Estados Unidos niega la renovación del pasaporte a quienes no presenten este nuevo documento

De acuerdo con lo estipulado por las autoridades, cuando un pasaporte no refleja el nombre legal de su portador y la persona no posee un documento que acredite su cambio de nombre conforme a la legislación, esta identificación no podrá ser renovada, sino que deberá ser actualizada nuevamente

En lugar de completar el Formulario DS-82 como se llevaría a cabo de manera habitual, se deberá presentar en persona el Formulario DS-11.

Anuncio oficial | Estados Unidos retendrá el pasaporte de todos los ciudadanos y extranjeros que tengan estos ejemplares

Otras circunstancias en las que no se permite la renovación del pasaporte

Tampoco son elegibles para la renovación ningún ejemplar que

Fue emitido hace más de 15 años

Está perdido, dañado o ha sido sustraído

Se tramitó cuando el portador tenía menos de 16 años.

Cómo gestionar la obtención de un nuevo pasaporte en ausencia de este documento

Las etapas necesarias para llevar a cabo la gestión desde el inicio son las siguientes.

Completar el formulario DS-11.

Proporcionar una prueba tangible de ciudadanía estadounidense, como un certificado de nacimiento.

Presentar una identificación con fotografía, tal como una licencia de conducir vigente.

Entregar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación.

Incluir una imagen del pasaporte junto a la solicitud.

Abonar las tarifas pertinentes (USD 195 si se tramitan tanto la libreta como la tarjeta de pasaporte).

Toda la documentación pertinente debe ser presentada en un centro autorizado para la aceptación de pasaportes.