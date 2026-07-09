Confirmado | España prohibirá el ingreso y salida del país a ciudadanos y extranjeros que posterguen la renovación de su pasaporte. (Fuente: ChatGPT).

En España, la renovación del pasaporte es un trámite clave para garantizar la movilidad internacional. La normativa vigente establece plazos claros para iniciar el proceso, con el objetivo de evitar demoras y complicaciones administrativas que puedan afectar a los ciudadanos.

El Ministerio del Interior permite comenzar la renovación cuando el documento se encuentra dentro de los últimos 12 meses de vigencia. Esta medida busca ordenar la demanda y facilitar la gestión de citas, especialmente en períodos de alta demanda.

No respetar estos tiempos puede derivar en inconvenientes. Las autoridades advierten que iniciar el trámite fuera del plazo recomendado puede implicar mayores tiempos de espera o requisitos adicionales que retrasen la obtención del documento.

España prohibirá el ingreso y salida del país a ciudadanos y extranjeros que posterguen este trámite con su pasaporte (foto: Shutterstock).

Renovación de pasaporte en España: cómo hacer el trámite

La renovación del pasaporte español debe realizarse de manera presencial. El procedimiento se lleva a cabo en dependencias de la Policía Nacional o en consulados en el exterior, siempre previa solicitud de cita.

Para completar el trámite, es fundamental presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente, una fotografía reciente y abonar la tasa correspondiente. Además, el solicitante debe acudir personalmente a la oficina designada.

La normativa oficial establece que “se puede solicitar un nuevo pasaporte cuando el anterior se halla dentro de los últimos 12 meses de vigencia”. Este plazo permite planificar con anticipación y evitar que el documento caduque antes de iniciar el proceso de renovación.

España prohibirá el ingreso y salida del país a ciudadanos y extranjeros que posterguen la renovación de su pasaporte. (Fuente: Freepik).

Riesgos de no renovar el pasaporte en el plazo establecido en España

No iniciar la renovación dentro del plazo recomendado puede generar complicaciones para salir e ingresar al país. Las administraciones suelen priorizar las solicitudes realizadas dentro de la ventana oficial , lo que puede dejar en desventaja a quienes gestionan el trámite fuera de término.

En la práctica, esto se traduce en demoras para conseguir turno, mayor exigencia en la documentación y posibles verificaciones adicionales si el pasaporte ya ha expirado.

Asimismo, contar con un documento caducado puede dificultar los viajes internacionales. En muchos casos, cruzar fronteras requiere un pasaporte vigente, lo que convierte la renovación en un paso imprescindible para evitar inconvenientes.

Renueva tu pasaporte a tiempo y viaja sin contratiempos ni recargos

El pasaporte español no solo acredita la identidad, sino que también valida la nacionalidad. Su vigencia varía según la edad del titular, con una duración de hasta 10 años para personas mayores de 30 años.

En años recientes, la elevada demanda de citas ha complicado el proceso de renovación, especialmente en períodos próximos a las vacaciones. Por esta razón, las autoridades sugieren iniciar el trámite con suficiente anticipación.

La planificación es fundamental. Anticiparse a los plazos simplifica el acceso a turnos más eficientes y evita retrasos que pudieran interferir con viajes o gestiones de relevancia. Mantener el pasaporte vigente sigue siendo una condición esencial para la movilidad internacional.