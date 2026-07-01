Debutó Ravier, el nuevo vocero: el sello de Santiago Caputo para “desadornizar” la comunicación
El economista debutó con una fuerte impronta económica, respuestas medidas y una puesta en escena renovada. La directiva que bajaron a todos los ministerios para apuntalar al nuevo relator oficial. Gestión y opiniones limitadas
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 1° de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.