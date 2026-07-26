Tras 17 meses de su estreno, llega a Netflix una de las mejores películas de ciencia ficción y con calificación casi perfecta.

Una de las películas de ciencia ficción mejor calificadas de los últimos años ya está disponible en Netflix. Se trata de Compañera perfecta , el thriller que combina romance, humor negro e inteligencia artificial.

La película se estrenó en cines en enero de 2025, así que su llegada a esta plataforma se dio recién 17 meses después. Antes ya estaba disponible en HBO Max, pero ahora suma otra opción para verla sin costo adicional.

De qué trata Compañera perfecta

La historia sigue a Iris y Josh, una pareja que se conoció en un supermercado y que viaja de vacaciones con un grupo de amigos. Todo cambia cuando ocurre un accidente mortal que revela un secreto: Iris no es humana, sino un robot diseñado para ser la compañera perfecta.

A partir de ahí, la protagonista rompe su programación para protegerse, lo que deriva en una escalada de violencia.

La propuesta no es un relato reflexivo sobre la inteligencia artificial al estilo de Ex Machina, sino una comedia romántica con humor negro que se anima a mezclar géneros sin perder el ritmo.

Tras 17 meses de su estreno, llega a Netflix una de las mejores películas de ciencia ficción y con calificación casi perfecta. Netflix

Algunos datos clave de la producción:

Dirección: Drew Hancock, en su debut como director.

Producción: Zach Cregger, responsable de Barbarian y Weapons .

Protagonistas: Sophie Thatcher y Jack Quaid, este último conocido por The Boys .

Calificación: 93% de la crítica especializada y 88% del público en Rotten Tomatoes.

Estreno original: enero de 2025.

Por qué se volvió tan popular

Lo que distingue a la película no es tanto el dilema moral sobre los vínculos entre humanos y máquinas, un tema ya explorado en otros títulos del género. El punto fuerte pasa por el deseo de sobrevivir de la protagonista, que la lleva a desafiar su propia programación no por venganza, sino simplemente por seguir existiendo.

Ese enfoque, sumado a la química entre Thatcher y Quaid, explica por qué la película logró una recepción tan pareja entre crítica y audiencia, algo poco habitual en el género de ciencia ficción con toques de terror.

Con esta llegada a Netflix, Compañera perfecta suma una plataforma más a su disponibilidad y se posiciona como una alternativa sólida para quienes buscan una historia de ciencia ficción con ritmo ágil, giros inesperados y un final que no deja indiferente a nadie.