El proyecto impulsará el desarrollo económico con nuevos espacios para empresas y servicios.

Perú avanza con una de las obras de infraestructura más importantes de los últimos años. Se trata de la Ciudad Aeropuerto Jorge Chávez, un complejo que ampliará la capacidad del principal aeropuerto del país y redefinirá el transporte aéreo en la región.

Impulsado por Lima Airport Partners (LAP), el proyecto fue diseñado para atender hasta 40 millones de pasajeros por año en su primera etapa, lo que lo convierte en una futura “ciudad aeropuerto”.

Además de la nueva terminal, incluirá hoteles, oficinas, áreas comerciales y centros logísticos con el objetivo de convertir a Lima en un punto estratégico de conexión entre América, Europa y Asia.

Construyen la primera ciudad aeropuerto de América Latina: uno por uno, todos los detalles

La Ciudad Aeropuerto Jorge Chávez se desarrolla alrededor del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en el Callao, muy cerca de Lima.

El proyecto contempla una transformación integral del área aeroportuaria para convertirla en un polo económico y logístico de alcance internacional, siguiendo el modelo de grandes aeropuertos como Schiphol (Países Bajos), Incheon (Corea del Sur) o Changi (Singapur).

La iniciativa es liderada por Lima Airport Partners (LAP), empresa concesionaria encargada de la modernización y expansión del aeropuerto.

Con estándares internacionales, el nuevo complejo aeroportuario apunta a expandir la conectividad aérea de la región. Gemini

Capacidad para 40 millones de pasajeros al año y tecnología de última generación: de qué se trata el nuevo proyecto

La nueva infraestructura permitirá atender hasta 40 millones de pasajeros anuales durante su primera fase, prácticamente duplicando la capacidad de la terminal anterior. El concepto de “ciudad aeropuerto” va mucho más allá de una terminal para vuelos. El proyecto incluye el desarrollo de:

Hoteles

Centros de convenciones

Oficinas corporativas

Áreas comerciales

Restaurantes

Espacios para logística y carga

Servicios financieros

Infraestructura tecnológica

Nuevas conexiones viales

La idea es que pasajeros, empresas y operadores logísticos puedan encontrar en un solo lugar todos los servicios necesarios sin salir del complejo aeroportuario.