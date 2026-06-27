Cien días de desgaste y una herida abierta para Milei: el precio de sostener a Adorni hasta el final
La renuncia del jefe de Gabinete pone fin a un ciclo que comenzó con las sospechas por viajes y patrimonio y terminó convirtiéndose en un problema estructural para el oficialismo, con impacto medible en redes, encuestas y confianza pública.
A cuánto está el dólar blue hoy sábado 27 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.