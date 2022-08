Los NFTs están por todos lados: ¿hay riesgo de burbuja?

Los tokens no fungibles permiten crear activos digitales únicos. La creación, transferencia, transacción y propiedad de esos NFTs (por sus siglas en inglés) requieren de tecnologías y protocolos de cadena de bloques especializados, integrados directamente en contratos inteligentes.

Hasta aquí, una definición técnica. Pero, ¿qué son realmente los tokens no fungibles? ¿Para qué sirven? ¿Por qué se habla tanto de ellos? Expertos del mundo cripto y blockchain comparten su visión desde empresas de referencia.

¿Los NFT y los metaversos son una moda o realmente tienen utilidad?

Eduardo Erlo, Marketing Manager de Status.im -empresa que desarrolla bienes públicos para la web3, para defender los derechos humanos-, opina que " la tecnología de tokens ERC-721 (NFT) es muy potente y con muchas posibilidades para resolver diversos problemas del mundo real . Todavía está siendo explorada de diferentes maneras. Algunos de estos experimentos funcionarán, pero serán temporales, y otros serán a largo plazo. Es el camino normal de toda evolución tecnológica".

Las empresas suman juegos para fidelizar a los empleados: ¿es una estrategia que sirve?



Tiffany hizo explotar el activo digital más buscado del mercado: crecieron un 1800% en 24 horas

Y añade: "Hoy la tecnología ha evolucionado hasta tal punto que la capacidad de procesamiento de imágenes y la rápida conexión a Internet pueden crear experiencias mucho más inmersivas. También el hecho de que algunas grandes tecnológicas empezaran a hablar de ello ayudó a crear más interés en el público general".

los entornos virtuales existen desde hace muchos años, sobre todo en el gaming. ¿Por qué ahora muchas empresas hablan de los metaversos como algo reciente?

Leo Elduayén, CEO de Koibanx -compañía líder en tokenización financiera utilizando tecnología blockchain- aclara: "La diferencia de los entornos virtuales actuales y los pasados radica en el nuevo rol que empezaron a tener los NFTs dentro de ellos. En el mundo del gaming siempre fue un desafío generar recompensas e incentivos que logren que los jugadores estén más tiempo detrás de la pantalla . Por ese motivo, por ejemplo, aparecieron los juegos play-to-earn en los cuales el usuario es recompensado con un token creado por estas empresas. Gracias a los NFTs, quienes participen de este tipo de juegos/entornos virtuales, son realmente dueños de sus personajes, vestimenta, materiales. ¿Por qué son realmente dueños? Porque los NFTs, al estar en una blockchain, son transaccionables y únicos".

Pero matiza: "A su vez, la experiencia inmersiva se completa en todos sus aspectos. No solo uno participa de manera más vívida de esa realidad virtual (mediante realidad aumentada o dispositivos de hardware que nos llevan de manera directa al mundo virtual) sino que el valor que uno genera en dicho mundo virtual también pasa a tener valor en el mundo real (NFTs y cryptocurrencies)".

Entonces, ¿hay una burbuja de NFT? "Pensando en los NFTs como obras de arte y en el concepto de generar comunidad para crear un supuesto valor, personalmente creo que sí, está al menos inflado. Pero el concepto de burbuja hay que tomarlo con cuidado, ya que el valor de un activo claramente lo da la oferta y la demanda, y debemos distinguir si nos referimos al alto valor de los NFT o a la alta cantidad de proyectos que realmente no generan valor", aclara Elduayén.

Adiós al colchón digital: qué opciones hay para invertir tus criptomonedas



Marco impositivo y contable en el ecosistema cripto: ¿cuáles son las últimas novedades regulatorias?



Sin embargo, sobre la utilidad real de los tokens no fungibles, remarca: "Los NFTs son activos digitalizados que están dentro de un protocolo blockchain y tienen la característica de ser únicos. El término fungible hace referencia a todos aquellos activos que teniendo un par, es indistinto tener uno u otro; por lo tanto, los NFTs son aquellos que son irremplazables. Por ejemplo: una obra de arte, un título valor. Este estándar de tokens (activos digitales en la blockchain) pueden ser aplicados en procesos o productos que agregan mucho valor. ¿Ejemplo? Una escritura de una propiedad inmueble, una factura de crédito electrónica pendiente de cobro, acciones de una empresa con derechos especiales, una obra de arte ".

Desde Bitwage - la plataforma pionera en pago de honorarios en criptomonedas más elegida por los trabajadores, freelancers y exportadores de servicios- su desarrollador de negocios, Fabiano Dias, cree que los NFT son una herramienta para la autenticidad de un archivo o información digital: "Sirven como firmas, que prueban que en una red determinada ese archivo es único, firmado por una autoridad en esa misma red. Todavía se puede copiar el archivo o la información. Pero, una vez dentro de esa red, se probará que no eres el propietario del original".

¿Son las criptomonedas una solución a la inflación?



Blockchain: qué impacto puede tener la última crisis de las criptomonedas en la revolución web que se viene



Además, brinda un recomendación para lo que estén evaluando invertir: "No lo hagan por el interés del dinero rápido sino por el aprendizaje completo. Es un mercado que tiene mucho que ofrecer en términos de aprendizaje. Quien gana aprendizaje nunca pierde".

Martín González, el CEO y cofundador de BAG -Blockchain Art Gallery, la compañía de tecnología blockchain que ofrece soluciones y oportunidades para artistas NFT de LATAM-, apunta que "si bien existen hace tiempo, hay entornos virtuales que comenzaron a surgir con más fuerza desde la pandemia y se masificaron, sobre todo el mundo del gaming y el metaverso, hoy en día ya forman parte de todo un ecosistema Web 3. El metaverso logró adaptarse a las marcas y empresas, digamos que fue una adaptación mutua, donde muchas empresas y marcas dieron su primer paso en el metaverso durante la pandemia , dándole la posibilidad a las personas de disfrutar recitales, comerciales en el metaverso y un sin fin de casos más. En la actualidad, y cada vez más, se van fusionando con todo lo que nos rodea. Por ejemplo, ya es posible comprar terrenos en el metaverso, visitar museos, disfrutar de recitales, generar reuniones de trabajo. Tienen una comunidad de gente que aporta".

Según González, la web3 incorpora conceptos y demuestra un potencial tan fuerte que muchísimas empresas entienden que el futuro irá por este tipo de plataformas e interacciones. Por eso, apuesta que convivir con el metaverso será algo habitual en los próximos años.

Sin embargo, aclara que hay dos clases de metaverso a tener en cuenta y se deben estudiar los pro y los contras de cada uno:

Centralizado: Meta (Facebook/Meta)

Descentralizado: Descentraland, Sandbox, Star atlas, Gamium, Bored Ape, Blocktopia

¿Hay una burbuja de NFTs? González piensa que no. "Creo que estamos ante los inicios de una posible nueva vanguardia. Obviamente acompaña el crecimiento de todo el mercado en sus fases expansivas y de retracción. Creo que en los NFTs dentro de tantas cosas que se comienzan a crear, una de las más relevantes y valorables, es la comunidad que se crea. Entre artistas, coleccionistas, comunidad y todo el que quiera sumarse. Es un espacio donde todos aportan, donde se retroalimenta día a día con conocimiento de la blockchain, DeFi, todos aportan conocimientos, y no se escatima en la accesibilidad a la información".

Y completa: "Las redes sociales y los NFTs se adoptaron mutuamente como canales de comunicación, Discord, Twitter, Instagram, Twitch, cada uno cumpliendo un rol como vocero de la comunidad. Por otro lado los usos de NFTs como por ejemplo, en sistemas de tickets, que BAG desarrolla, demuestran que el potencial de esta tecnología recién está comenzando a implementarse"

Libre mercado no regulado

Franco Martínez se desempeña como DeFi researcher / BizDev en Defiant Wallet -la criptobilletera no custodial y multiblockchain de LatAm-.

Consultado sobre si los NFTs son una burbuja, respondió: "Es como todo, es un libre mercado no regulado, hay algunas colecciones que valen millones y otras que valen muy poco, el mercado validará esos precios si ve que puede tener beneficios y demás".

"Lo que sí, algunas veces uno no puede creer lo que se paga por un NFT, pero ¿qué le podríamos decir a alguien que compró un "JPG" -como se le llama para burlarse- a u$s 5000 y luego lo vendió en 2 años a u$s 500.000? Es como todo: algunos han ganado mucha plata y otros han perdido. Por ejemplo, ¿quién valida o dice que un determinado cuadro de arte debe valer un determinado monto de dinero? Cuando se compra una obra de arte por un monto muy elevado se comenta lo de siempre, que "están locos", pero lo mismo pasa en otros rubros. Y los NFTs no son la excepción", opinó.