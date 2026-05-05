La provincia de La Pampa avanzó con la liberación de cinco cardenales amarillos, una de las aves más emblemáticas del país y que hoy está en peligro de extinción. La iniciativa fue impulsada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático junto al Ministerio de la Producción provincial, en un contexto donde el tráfico ilegal y el deterioro del hábitat siguen poniendo en jaque a la especie. El cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) habita únicamente en algunas regiones del sur de Brasil, Uruguay y Argentina, con mayor presencia en territorio argentino. Su canto y su plumaje llamativo lo convirtieron durante años en un blanco frecuente de captura, sobre todo los machos, para su venta como ave de jaula. La liberación, que se concretó en abril de 2025, fue posible gracias a la articulación entre el Ecoparque de Buenos Aires, Aves Argentinas, Fundación Temaikén, el Colaboratorio de Biodiversidad, Ecología y Conservación (ColBEC) y autoridades pampeanas. Este tipo de iniciativas refleja la importancia del trabajo coordinado entre el Estado y organizaciones especializadas, que aportan conocimiento técnico y recursos para avanzar en la recuperación de especies amenazadas. Los ejemplares fueron criados en el Ecoparque porteño, donde atravesaron un proceso de preparación intensivo para asegurar su adaptación al medio silvestre. Antes de la liberación definitiva, se evaluó su estado de salud y comportamiento. Para la reinserción se aplicó la técnica de “liberación blanda”, que permite que las aves pasen un período en un entorno controlado dentro del hábitat natural. De esta manera, se facilita una adaptación gradual y se incrementan las chances de supervivencia. La elección de una reserva natural en La Pampa respondió a la necesidad de contar con un ambiente protegido, con condiciones adecuadas para que la especie pueda desarrollarse y fortalecer su población. El cardenal amarillo está catalogado como especie en peligro de extinción tanto a nivel internacional como nacional. La principal amenaza sigue siendo la captura ilegal, a la que se suma la pérdida de hábitat por el avance de actividades humanas. En Argentina, además, la especie cuenta con protección legal, lo que busca desalentar su comercialización y preservar los ejemplares que aún quedan en estado silvestre. Se trata de un ave de plumaje amarillo con tonos oliváceos, copete marcado y garganta negra. Presenta dimorfismo sexual: los machos tienen colores más intensos, mientras que las hembras muestran tonalidades más apagadas, con zonas grisáceas. Son aves territoriales, especialmente los machos, que pueden mostrarse agresivos frente a otros individuos. En cuanto a su alimentación, son principalmente granívoras, aunque también consumen insectos y larvas. La liberación de estos ejemplares representa un paso importante, pero los especialistas advierten que la recuperación del cardenal amarillo requiere políticas sostenidas en el tiempo. La continuidad de estos programas, junto con el control del tráfico ilegal y la preservación del hábitat, será clave para garantizar la supervivencia de una especie que forma parte del patrimonio natural argentino.