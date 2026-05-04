Este lunes, 4 de mayo de 2026, Ethereum inicia la jornada en España con una cotización de 2.759,8 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Ethereum ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto sugiere que el interés en Ethereum está aumentando, lo cual podría atraer más inversores. La cotización de Ethereum muestra un comportamiento mixto: en la última semana avanzó 4.52%, señalando un repunte de corto plazo, pero en el último año acumula una variación de -46.1%, reflejando una rentabilidad anual negativa y una elevada volatilidad; en conjunto, la recuperación reciente no compensa las pérdidas de largo plazo. La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 19.30%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.06%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.