La cotización del Ripple este lunes, 4 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 1,64 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,77% en comparación con el día pasado. El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto sugiere un incremento en su valor, indicando un posible interés creciente en el mercado. La cotización de Ripple ha tenido un repunte semanal del 2.33%, lo que sugiere una mejora de corto plazo; sin embargo, en el último año acumula una variación del -50.99%, reflejando una rentabilidad negativa para los inversores de largo plazo. En conjunto, el activo muestra elevada volatilidad, con avances puntuales que no compensan la fuerte corrección anual. La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 12.93%, lo cual es significativamente menor que su volatilidad anual del 58.61%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.