La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este lunes, 4 de mayo de 2026 en España es de 93.887,38 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 1,8%. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere un aumento en la demanda de Bitcoin, mientras que el euro ha permanecido sin cambios significativos en su valor. En la última semana, la cotización de Bitcoin avanzó un 5.74%, mostrando un repunte de corto plazo; sin embargo, en el último año acumula un -27.19%, lo que se traduce en una rentabilidad anual negativa para quien mantuvo la inversión. En conjunto, la evolución refleja alta volatilidad: mejora reciente, pero pérdidas en el horizonte de 12 meses. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana, con un 18.97%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 37.26%, lo que sugiere que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.