El pago de u$s 4300 millones de julio, bajo la lupa: cómo se cubrirá y qué espera el mercado

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BID Invest, el brazo de financiamiento al sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo, aprobó una línea de financiamiento de hasta u$s 200 millones al Banco Macro para el otorgamiento de créditos productivos a las pymes.

Un componente central de la operación apunta a fortalecer el financiamiento de empresas radicadas en las provincias del Norte Grande, región históricamente postergada en materia de acceso al crédito.

“A través de nuestro acuerdo con BID Invest, ponemos u$s 200 millones a disposición de las pymes, el comercio y la producción. Queremos ser un aliado estratégico para emprendedores y empresarios pyme, facilitando el acceso al crédito donde más se necesita, especialmente en el Norte Grande, para impulsar la inversión, el empleo y el desarrollo productivo con una visión verdaderamente federal”, aseguró Jorge Brito, Presidente de Banco Macro.

Jorge Brito, Presidente del Banco Macro.

Estrategia

La operación se enmarca en la estrategia de País del Grupo BID con Argentina 2025-2028, que prioriza la modernización productiva y el acceso al financiamiento como palancas del crecimiento.

BID Invest, que otorgará la línea de financiamiento, administra una cartera de u$s 22.000 millones y tiene presencia en 25 países. Para Banco Macro, el acuerdo consolida el posicionamiento del banco como referente del sector financiero privado nacional.

“Esta operación reafirma la visión estratégica de Banco Macro: crecer junto al país, apoyar a quienes generan trabajo y valor, y contribuir al progreso de las comunidades donde está presente", indicó la entidad financiera.