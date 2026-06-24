El uso del efectivo en México cayó más de 10% en los últimos cinco años en medio de una adopción acelerada de pagos digitales entre pequeñas y medianas empresas, donde herramientas como WhatsApp, transferencias inmediatas vía SPEI y códigos QR han transformado la operación cotidiana de los negocios, de acuerdo con el Sistema de Transferencias y Pagos (STP).

En este contexto, STP señaló que el uso de herramientas digitales de cobro y administración financiera se ha vuelto parte del día a día de emprendedores y pequeños comercios, impulsado por la expansión de los canales digitales y la necesidad de agilizar las transacciones.

La firma destacó que prácticas como enviar ligas de cobro por redes sociales, utilizar códigos QR o gestionar ingresos desde aplicaciones móviles ya no están limitadas a bancos o empresas tecnológicas, sino que se han incorporado de forma generalizada a la operación de los negocios.

La adopción de estas tecnologías también quedó reflejada en los hábitos financieros de la población. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, el uso de aplicaciones móviles para realizar operaciones financieras pasó de 54.3% en 2021 a 69.1% en 2024 entre las personas con una cuenta bancaria o fintech.

Asimismo, el porcentaje de usuarios que empleó transferencias electrónicas o aplicaciones móviles como principal medio de pago en compras superiores a 500 pesos aumentó de 2.8 a 7.6% en el mismo periodo.

La digitalización se coló a los pequeños negocios

El avance de estas herramientas también se observó dentro de los establecimientos. Los Censos Económicos 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) mostraron que entre 2018 y 2023 la proporción de negocios que aceptó transferencias electrónicas prácticamente se duplicó, al pasar de 8.8 a 16.7%.

En contraste, el efectivo mantuvo su predominio, aunque perdió terreno. Mientras en 2018 era aceptado por 94.9% de los establecimientos, para 2023 la cifra descendió a 83.8%.

SPEI se volvió una herramienta cotidiana

El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) procesó más de 7,400 millones de transferencias durante 2025, lo que representó un incremento de 36.8% respecto al año previo.

Además, 94% de las operaciones correspondió a montos menores a MXN$ 13,200, lo que refleja el uso cada vez más frecuente de transferencias electrónicas en pagos de bajo monto dentro de la vida cotidiana de personas y pequeños negocios.

Para STP, la siguiente etapa para las pymes mexicanas ya no está en adoptar estas herramientas, sino en aprovechar mejor la infraestructura digital con la que ya operan para impulsar ventas, optimizar la administración de recursos y fortalecer su competitividad.

“La siguiente etapa para las pymes mexicanas no es digitalizarse, porque muchas ya lo hicieron. El reto ahora es aprovechar mejor esa infraestructura para crecer, vender más y administrar mejor sus recursos”, concluyó Jaime Márquez Poo, socio y director ejecutivo de Desarrollo de Negocios de STP.