La conectividad satelital empieza a ganar un nuevo espacio en la infraestructura de emergencia de la Argentina. La empresa local Orbith cerró un acuerdo con el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina (CFVBRA) para llevar internet satelital a cuarteles y vehículos operativos del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, especialmente en zonas donde las redes terrestres son limitadas, inestables o. directamente. inexistentes.

El convenio apunta a mejorar la comunicación, la coordinación operativa y el acceso a información en tiempo real durante emergencias. En la práctica, esto implica que los cuarteles puedan contar con un enlace estable para tareas diarias, pero también que las unidades móviles mantengan conectividad durante traslados, despliegues en campo o intervenciones fuera de base.

“En un país con grandes distancias y realidades geográficas sumamente diversas, muchos cuarteles de bomberos voluntarios enfrentan diariamente dificultades de conectividad que impactan de forma directa en su capacidad de respuesta ante las emergencias”, explicó Paula Ravarino, gerenta de Marketing y Ventas para el segmento Residencial y PyME de Orbith. Según la ejecutiva, el acuerdo busca acercar herramientas tecnológicas para sostener enlaces estables “incluso en los entornos más desafiantes”.

Orbith ofrece internet satelital de baja latencia con sistema de órbita baja (LEO).

Internet satelital: quiénes ya usan la solución

La iniciativa ya está en fase de implementación en distintas entidades del país. Entre las instituciones alcanzadas figuran la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia del Chaco y asociaciones como Bomberos Voluntarios de Isla del Cerrito, Toay, La Adela, Rancul, Parera, Loncopué y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ingeniero Luiggi, entre otras.

“Representa un avance en materia de innovación tecnológica, ya que contar con comunicaciones rápidas y estables es fundamental para mejorar la coordinación y la respuesta ante emergencias, especialmente en regiones donde el acceso a la conectividad es más complejo”, señaló el Ing. Carlos Milanesi, presidente del CFBVRA.

Desde Orbith explican que el despliegue será progresivo y de alcance nacional. No informaron una cantidad cerrada de cuarteles o conexiones previstas, pero remarcan que el potencial es amplio: el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios es considerado el principal brazo operativo de Protección Civil y cubre alrededor del 80% del territorio argentino.

El componente técnico central es el uso de internet satelital de órbita baja, o LEO, que permite ofrecer mayores velocidades y menor latencia que los servicios satelitales tradicionales. En este caso, la solución está basada en la red Starlink, pero es comercializada, gestionada y respaldada localmente por Orbith, que aporta instalación, soporte técnico, logística y acompañamiento operativo en el país.

Carlos Milanesi, presidente del CFBVRA, entidad que impulsa la conectividad satelital para los bomberos voluntarios.

Además de las antenas para cuarteles, la empresa desarrolló un Kit Móvil para vehículos operativos y unidades de despliegue rápido. El sistema fue pensado para situaciones en las que la conectividad no depende de una base fija, sino de la posibilidad de mantener comunicación en rutas, zonas rurales, áreas aisladas o escenarios de emergencia.

“El desarrollo surge de una necesidad concreta: muchas tareas críticas no ocurren dentro de un edificio, sino en rutas, zonas rurales, áreas aisladas o escenarios de emergencia”, señaló Ravarino. El kit incorpora una estructura metálica de alta resistencia, protección contra impactos mediante acrílico reforzado, una superficie de alta adherencia que permite fijarlo al vehículo sin dañar la pintura y un cable con switch para encender o apagar la antena de manera segura.

Para los bomberos, este tipo de conectividad puede ser clave en operativos donde la telefonía celular no tiene cobertura o queda saturada. Permite coordinar equipos, consultar información, compartir ubicación, acceder a sistemas en la nube o sostener comunicaciones de respaldo durante una intervención.

Según la empresa, no se trata solo de vender conectividad, sino de adaptar una solución técnica a una función crítica. Cada cuartel o entidad podrá avanzar según sus necesidades operativas y técnicas.

Uno de los aspectos del modelo de negocio es que Orbith ofrece el equipamiento en comodato, lo que evita una inversión inicial elevada para comprar la antena. La propuesta incluye planes adaptables al consumo, posibilidad de sumar datos adicionales, instalación profesional en cualquier punto del país y soporte técnico local prioritario las 24 horas.

Una unidad de bomberos equipada con antena de internet satelital en el techo.

Conectividad operativa

“Nuestra solución fue diseñada para contextos donde la conectividad cumple un rol estrictamente operativo: permite sostener tareas críticas, utilizar herramientas digitales en la nube, optimizar la comunicación interna y funcionar como un enlace de respaldo ante eventuales caídas del servicio principal”, afirmó Ravarino.

Ese esquema no está limitado a bomberos. Las soluciones móviles también están disponibles para clientes comerciales, especialmente en sectores donde la operación se mueve fuera de centros urbanos o depende de flotas: transporte, logística, energía, minería, oil & gas, seguridad, salud y agroindustria, entre otros.

El despliegue con bomberos voluntarios se inscribe en una estrategia más amplia de Orbith para vender conectividad corporativa a Pymes, instituciones, organismos públicos y operaciones críticas que necesitan enlaces confiables fuera de las grandes ciudades. La compañía, que comenzó con servicios satelitales de alta capacidad en banda Ka y luego sumó soluciones multiórbita, combina actualmente alternativas GEO y LEO mediante alianzas con operadores como Starlink y Eutelsat OneWeb.

Según la empresa, la demanda local cambió en los últimos años. Internet satelital ya no se piensa únicamente como una opción para hogares rurales sin cobertura terrestre, sino también como una herramienta de respaldo, movilidad y continuidad operativa. En instituciones de emergencia, salud, educación o seguridad, el valor no está solo en “tener internet”, sino en asegurar comunicación y acceso a sistemas cuando otras redes fallan o no llegan.