Mezclar cáscaras de huevo y cáscaras de banana: para qué sirve y por qué lo recomiendan los jardineros.

Después de preparar el desayuno quedan en la mesada dos desperdicios que casi siempre van directo al tacho: la cáscara del huevo y la cáscara de la banana.

Sin embargo, los jardineros saben hace tiempo que combinadas son uno de los mejores abonos orgánicos para plantas de interior y exterior .

Qué nutrientes aporta cada cáscara

La diferencia entre este fertilizante y un abono químico está en la composición.

Cada residuo aporta algo específico:

Cáscara de banana: rica en potasio y magnesio, dos minerales clave para el desarrollo de raíces y la floración. También favorece la fotosíntesis y el transporte de agua dentro de la planta

Cáscara de huevo: su aporte principal es el calcio, nutriente indispensable para que los tallos y las hojas crezcan firmes. Además previene enfermedades como la necrosis apical en tomates y pimientos

Un estudio de la Universidad Labuhanbatu, en Indonesia, demostró que la combinación licuada de ambas cáscaras actúa como fertilizante orgánico de alto impacto, con efectos mensurables en el aumento de altura, número de hojas y biomasa de las plantas tratadas.

Cómo preparar el abono paso a paso

El proceso lleva menos de cinco minutos:

Lavá bien la cáscara de banana para eliminar residuos de tierra o pesticidas Rompé y enjuagá las cáscaras de huevo Colocá ambas en una licuadora con medio vaso de agua Licuá hasta obtener una mezcla homogénea Vertelo directamente en la tierra, cerca de las raíces

Se recomienda aplicar la mezcla cada 15 días durante la fase de crecimiento activo de la planta. Si no se usa de inmediato, puede guardarse en un recipiente hermético en la heladera por no más de dos días.

Este fertilizante es especialmente efectivo en plantas de interior como pothos, filodendros y monsteras, y también en cultivos pequeños con flores.

Una precaución: no conviene excederse en la cantidad aplicada. Un exceso de nutrientes puede alterar el pH del suelo y afectar negativamente a las plantas en lugar de beneficiarlas.

Dos cáscaras que iban al tacho se convierten así en el abono más económico y ecológico del hogar.