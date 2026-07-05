En Estados Unidos, los estudiantes de diferentes distritos están iniciando o incluso transcurriendo sus vacaciones de verano, receso que concluye oficialmente el ciclo lectivo 2025-2026 para que posteriormente pueda recibirse el 2026-2027.

Si bien el período exacto de duración de este receso para alumnos dependerá de cada jurisdicción escolar, uno de los principales confirmó que el descanso durará todo julio, todo agosto y que se extenderá incluso los primeros días de septiembre.

Cuál fue el último día de clases para los estudiantes en este distrito

El viernes 26 de junio finalizaron oficialmente las actividades educativas para estudiantes de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York, dando inicio a un receso que durará más de dos meses.

El descanso para alumnos durará más de dos meses. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Calendario confirmado para 2026-2027: las clases iniciarán el 10 de septiembre

De acuerdo con el calendario oficial, las clases volverán a iniciar el próximo jueves 10 de septiembre.

El receso de invierno en este sentido está pautado del 24 de diciembre al 1ro de enero, el de primavera del 22 de abril al 30 de abril y el fin de clases para el lunes 21 de junio de 2027.

Otras fechas donde los alumnos de este distrito no tendrán clases

El calendario oficial contempla cese de actividades en las siguientes fechas