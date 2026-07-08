En esta noticia Características clave y diferencias de los billetes de las Familias F y G

Mediante su cuenta oficial en plataformas sociales, el Banco de México (Banxico) ha emitido un aviso de gran relevancia para todos los ciudadanos interesados en realizar transacciones financieras con billetes físicos.

La autoridad monetaria suprema del país ha señalado que aquellos que operen con ejemplares de 200, 500 y 1000 pesos (familias F y G) y billetes de 100 pesos (familia G) deberán tener en cuenta un conjunto de características cruciales que deben ser observadas, dado que podrían no ser aceptados en comercios o instituciones financieras. Se sugiere verificar todos los detalles relevantes al respecto.

Se despiden los billetes | No se podrá hacer compras con los de 500 y 1,000 pesos que posean esta característica (foto: archivo).

Características clave y diferencias de los billetes de las Familias F y G

Por medio de su portal oficial, el Banco de México expone las particularidades que distinguen a los billetes nacionales, contemplando tanto los que se encuentran en circulación como aquellos que están programados para su retiro.

Dentro de la categorización de familias en que se agrupan los ejemplares emitidos por la entidad monetaria a lo largo de su trayectoria, destacan las familias F y G.

Los billetes de la familia F fueron introducidos a la circulación de manera gradual; el primero en 2006 y el último en 2017, siendo este último conmemorativo del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917. Esta familia de billetes exhibe modificaciones en los elementos de seguridad, colores y dimensiones en comparación con la familia precedente (D1).

Respecto a aquellos de la familia G, se encuentran actualmente en circulación y no aparecen en la enumeración de los billetes que serán retirados pronto.

Cada ejemplar presenta una característica específica conforme a su denominación; por lo tanto, se aconseja prestar especial atención a los siguientes detalles, no solo para familiarizarse con su fabricación, sino también para evitar posibles fraudes.

Características clave y diferencias de los billetes de las Familias F y G.

El valor real de 100 pesos

Color predominante: Rojo

Material: Polímero

Familia: G Medidas: 132 x 65 mm

Importe: 200 pesos