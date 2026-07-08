Educación confirma que los alumnos podrán ingresar a la universidad de forma directa y automática sin haber terminado el último año de secundaria si cumplen con las condiciones del Early Admission Program

El sistema educativo de Florida tiene distintos programas que permiten a los estudiantes comenzar su formación antes de graduarse de la escuela secundaria. Uno de los más destacados es el Early Admission Program, que posibilita cursar el último año del secundario directamente en una universidad mientras se obtienen créditos académicos del nivel superior.

La alternativa apunta a alumnos que cumplan con determinados requisitos de rendimiento y preparación académica. Quienes califiquen pueden reemplazar el último año por estudios universitarios a tiempo completo, avanzando en una carrera antes de recibir el titulo escolar.

Educación confirma que los alumnos podrán ingresar a la universidad de forma directa y automática sin haber terminado el último año de secundaria si cumplen con las condiciones del Early Admission Program Chat GPT

Educación confirma que los alumnos podrán ingresar a la universidad de forma directa y automática: ¿Qué es el Early Admission Program?

El Early Admission Program es una modalidad de matrícula dual que permite a determinados estudiantes de secundaria cursar su último año de escuela directamente en una universidad, como alumnos de tiempo completo. Durante ese periodo, las materias universitarias cuentan simultáneamente para obtener el diploma de secundaria y avanzar en una carrera universitaria.

Es decir, los estudiantes no asisten a un último año tradicional sino que reemplazan ese ciclo por cursos universitarios siempre que se cumplan con los requisitos académicos y reciban la autorización correspondiente.

Los alumnos que cumplan con las condiciones del Early Admission Program podrán ingresar a la universidad sin haber terminado el último año

Para acceder al programa, los estudiantes deben cumplir con una serie de requisitos que varían según la universidad, aunque existen condiciones comunes en la mayoría de las instituciones de Florida:

Haber completado de forma exitosa el 11° grado , también llamado junior year

Contar con un promedio académico mínimo GPA exigido por la universidad

Demostrar preparación para realizar estudios universitarios mediante exámenes estandarizados o evaluaciones equivalentes

Obtener la autorización de la escuela secundaria y en la mayoría de los casos de los padres o tutores

Inscribirse como estudiante universitario de tiempo completo durante el último año de secundaria

Entre las instituciones que ofrecen este programa se encuentran:

Miami Dade College (MDC): se pueden consultar los requisitos clicando se pueden consultar los requisitos clicando aquí

Florida Atlantic University (FAU): se pueden consultar los requisitos clicando se pueden consultar los requisitos clicando aquí

University of South Florida (USF): se pueden consultar los requisitos clicando : se pueden consultar los requisitos clicando aquí



