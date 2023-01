Lionel Messi, el primer estadista del siglo XXI

Los últimos días del 2022 transcurrieron bajo los efectos de emociones y euforias supremas tras la conquista del Mundial de Qatar. La imagen dorada de la venerada Copa FIFA en manos Leo Messi se multiplicó millones de veces en todo el planeta. La onda expansiva superó todas las fronteras (reales e ideológicas).

Messi, otra vez genio: pero algo huele a podrido en Qatar

Cerca de cinco millones de fans dieron rienda suelta al festejo al regreso del plantel argentino. Después de 5 horas a paso de hombre debió interrumpirse el trayecto. En medio del desborde reinante, algunos exaltados se tiraron desde un puente al ómnibus descapotable desde donde saludaban los jugadores. Pudo haber sido una tragedia.



Acto seguido, para evitar mayores disturbios e incidentes en las colmadas avenidas y autopistas, varios helicópteros sobrevolaron el Obelisco de Buenos Aires en una inédita vuelta olímpica.

Así fue que los flamantes y exhaustos campeones mundiales, previo al viaje de regreso al predio de AFA en Ezeiza, lograron saludar "desde el aire" a una multitud agradecida, que enseguida supo reconocerles el gesto.

LAS ESTADÍSTICAS MUNDIALISTAS

El capitán argentino (35) resultó ser el jugador más influyente de la competencia según lo demuestran las estadísticas de Qatar 2022:

2do. goleador del Mundial con 7 goles, uno menos que el francés Kylian Mbappé

4 veces elegido como jugador del partido, siendo el futbolista que más veces recibió esa distinción (10) en Mundiales

Balón de Oro a igual que en Brasil 2014

Futbolista con más disparos a la valla (33) y con 3 asistencias.

Considerando los anteriores: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 totaliza 26 partidos jugados, récord histórico tras superar la marca del alemán Lothar Matthäus (25).

Mayor goleador en Mundiales con la albiceleste (13) superando a Gabriel Batistuta (10).

El primer argentino en anotar en cuatro Mundiales (2006, 2014, 2018 y 2022), Diego Maradona (1982, 1986 y 1994) y Gabriel Batistuta (1994, 1998 y 2002).

OTRA MIRADA del efecto messi

Sin embargo, más allá del exitoso historial deportivo, la opinión publicada ha puesto el foco en un perfil diferente de quien es valorado como uno de los mejores futbolistas de la historia.

Dentro de una vasta diversidad de análisis: sociológico, psicológico, social, cultural, científico y político, hoy nadie ignora el fenomenal estímulo aspiracional que genera Leo -día a día- entre miles de millones de aficionados de todo el mundo.

Las ojotas de Messi: quién es el emprendedor que se las regaló al 10



De Maradona a Messi, paralelos futbolísticos, políticos y culturales entre 1986 y 2022



Así, su figura emerge tomando altura astronómica en la esfera social, tal como ocurriera con otros ídolos deportivos ( Juan Manuel Fangio, "O Rei" Pelé, Muhammad Alí, Michael Jordan, Diego Armando Maradona, Björn Borg, Guillermo Vilas, Tiger Woods , por citar sólo algunos de una lista muy extensa).

Para una comprensión más afinada del "efecto Messi", es necesario adentrarnos en visiones diferentes que se conectan con el esfuerzo y la motivación para reponerse de una frustración. Estos ideales van de la mano con la sana ambición de superarse a sí mismo.

El prestigioso politólogo Andrés Malamud (UBA-Universidad de Lisboa), en un reportaje por radio Mitre señaló que "hay una ajenidad total absoluta de la sociedad con la política", exponiendo como contrapartida la multitudinaria y caótica movilización popular por los festejos del tercer título mundialista. "La gente creyó entender que no necesita de la política, que se auto-organiza, no hubo muertos ni enfrentamientos. Los argentinos no necesitaron darle pleitesía a los gobernantes. La Selección reunió 5 millones de personas que se juntaron sin asistencia del Estado. El Estado fracasó de una manera crasa y evidente y la sociedad se hizo cargo; la seguridad estuvo a cargo de los ciudadanos".

Malamud apuntó que la Selección Nacional eludió visitar al presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada como tampoco recibió en los vestuarios al expresidente Mauricio Macri, titular de la Fundación FIFA.

Cabe presumir que este tipo de decisiones fueron consensuadas entre futbolistas (con Leo en la cabecera), el cuerpo técnico y las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, como una forma escaparse del estigma de los actos populistas que buscan apropiarse de los réditos del deporte.

La tercera estrella, el olvido de la FIFA y el espíritu de "La Scaloneta"

En tanto, el escritor y periodista Jorge Fernández Díaz enfatizó en su columna titulada "Algo está cambiando en el subsuelo de la patria" (diario La Nación): "Con valores opuestos al discurso dominante -mérito, esfuerzo, equipo, estudio, elite, progreso, modestia- un grupo de argentinos había dado vuelta la historia, pero sin sembrar cizañas ni hacer trampas. Ni siquiera hizo falta, esta vez, engañar a nadie con "la mano de Dios".

Por su parte, el expresidente Mauricio Macri a su regreso de Qatar criticó la comparación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Lionel Messi con Diego Maradona, por haberle llamado "bobo" al autor de los dos goles de Países Bajos frente Argentina.

"Dibu" Martínez: el arquero del pueblo y los mundos paralelos

"Me molestó que lo haya hecho. Es igualar para abajo. Futbolísticamente nadie puede discutir a Diego pero Leo ha ganado más cosas que él y con otro tipo de mensaje. El de una persona que por más éxito, poder y fama que tenga, son personas normales". Y Macri cerró diciendo: "El poder es una herramienta maravillosa para hacer, transformar y crear. Pero si no lo sabes manejar, te corrompe. Te vuelve loco. Y más una edad tan joven".



Desde otra perspectiva, el psicólogo Juan Carlos Campillo, Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), considera que Messi es un ejemplo de evolución porque en los últimos tiempos su motivación fue "hacer que jueguen los demás, aportar al equipo, o que el equipo le respete y le vea como referente" y eso es lo que ha mostrado en el Mundial, cuando se ha comportado como el "padre" de sus compañeros".

Qatar 2022: secretos y confesiones del Mundial que no debió ser

Y precisó en diálogo con la agencia EFE: "La familia es muy importante y fundamental, ya que este tipo de deportistas necesitan un refugio que les dé tranquilidad, donde puedan ser ellos mismos, porque el resto del tiempo son personajes públicos. Se pueden usar otras motivaciones para continuar en la élite o seguir siendo un referente para la sociedad, eso sí supone tener una responsabilidad que te obliga a hacer un esfuerzo y a mantener el ego y la humildad en su sitio".

EL PERFIL DEL ESTADISTA

En tiempos de la pospandemia las sociedades viven convulsionadas a la espera de encontrar un renovado modelo de gestión que satisfaga sus necesidades.

En esa búsqueda, uno de los obstáculos principales es no repetir escenas nefastas del pasado: crímenes, persecuciones y guerras; contaminación ambiental, miseria y caos social; quebranto a la ley, corrupción y desorden institucional; cubrir el déficit del gasto público con emisión monetaria, bajas de las reservas e hiperinflación.

A lo largo de la historia unos pocos líderes han logrado acceder a la categoría de estadistas.

Oscar Ricardo Puiggrós (1918-2010), abogado, político y miembro fundador del Partido Demócrata Cristiano, hizo valiosas contribuciones al tema: "En el mundo moderno, el estadista es fruto de la democracia y consolida la República, organiza y fortalece las instituciones, y así logra la paz, la justicia en la sociedad y el desarrollo de las virtudes ciudadanas. No desatiende la coyuntura, pero no se agota en su tratamiento, más bien la ubica en un proceso inevitable de avances y retrocesos y en un proyecto de país". Puiggrós además, sostenía que "la tarea fundamental del estadista es la de satisfacer las aspiraciones contradictorias y a veces excluyentes, pero igualmente legítimas, de los diversos sectores de una sociedad. Ese es el fruto de la prudencia política, es decir, de la sabiduría en el ejercicio firme del poder para la felicidad de todos los posibles".

Winston Churchill, (1874-1965), primer ministro del Reino Unido hacia finales de la Segunda Guerra Mundial (1940-1945), es considerado uno de los más grandes estadistas de la humanidad. Cuando ardió Paris y Estados Unidos todavía mantenía su neutralidad, Churchill -quien por entonces trabajaba 18 horas diarias- convocó al gabinete de emergencias para decirles: "Bien, señores, estamos solos. Por mi parte, encuentro la situación en extremo estimulante".En 1941, cuando nada lo hacía prever, logró el apoyo del presidente Franklin D. Roosevelt para que EE.UU. se sumara a las fuerzas aliadas, y poco después consiguió que la URSS hiciera lo mismo, a pesar de su reconocido antagonismo ideológico.

Salvando las asimetrías con el autor de la célebre frase: "No puedo ofrecer otra cosa más que sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas", Lionel Messi con su visión estratégica dentro y fuera del campo de juego ha demostrado tener estirpe de estadista.

Ha sido artífice de una gran coronación de la Selección Argentina en perfecta sincronía con sus compañeros, técnicos y colaboradores, sosteniendo en lo más alto la vara de la eficacia.

Sus valores siempre estuvieron a la vista pero durante el último mes, como nunca antes le ganó la pulseada a la adversidad, dando muestras de coraje y tenacidad, confiando hasta el último minuto en las fortalezas del equipo. Y así fue que a puro vértigo y gracias a la magia del fútbol, la gloria eterna tantas veces soñada se hizo nuevamente realidad.