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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este sábado, 6 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.
En este sábado, 6 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 6861 - Escopeta
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 6 de junio
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|7368
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|7852
|10°
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|20°
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¿Qué significa soñar con escopeta?
Soñar con Escopeta refleja necesidad de protección y alerta ante conflictos o amenazas.
Si la disparas, indica impulsividad; si falla o está descargada, sensación de impotencia.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.