En esta noticia ¿Qué significa soñar con escopeta?

La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este sábado, 6 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este sábado, 6 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 6861 - Escopeta

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 6 de junio

1° 6861 11° 3114 2° 3734 12° 4571 3° 3628 13° 3635 4° 3979 14° 9749 5° 4041 15° 9512 6° 1661 16° 6570 7° 9588 17° 4483 8° 7368 18° 7001 9° 8104 19° 7852 10° 6477 20° 6831

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con Escopeta refleja necesidad de protección y alerta ante conflictos o amenazas.

Si la disparas, indica impulsividad; si falla o está descargada, sensación de impotencia.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.