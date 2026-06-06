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La Quiniela de Santa Fe volvió a sortearse este sábado, 6 de junio de 2026 y ya se conocen los resultados del sorteo, con el detalle completo de los números ganadores del extracto oficial.

En este sábado, 6 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6861 - Escopeta

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 6 de junio

 1°6861 11°3114
 3734  12°4571
 3°3628 13°3635 
 3979  14°9749 
 4041  15°9512 
 6°1661  16°6570
 9588  17°4483 
 7368  18°7001 
 8104  19°7852 
 10°6477 20°6831 

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¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con Escopeta refleja necesidad de protección y alerta ante conflictos o amenazas.

Si la disparas, indica impulsividad; si falla o está descargada, sensación de impotencia.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.

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