La tercera estrella, el olvido de la FIFA y el espíritu de "La Scaloneta"

Inolvidable, frenética, dramática, espectacular. No alcanzan los adjetivos para describir la gran final disputada entre Argentina y Francia. Para la mayoría de los analistas, ha sido la mejor de la historia de los mundiales de la FIFA.

Como por obra de un guion cinematográfico, el partido mostró los avatares propios del fútbol. Al gran juego argentino exhibido durante 79 minutos le siguió lo impensado.

Bajo la batuta de Lionel Messi, Ángel Di Maria y Rodrigo De Paul, el seleccionado nacional no tuvo fisuras, manteniendo dos goles de ventaja. Sin embargo, cuando nada lo hacía presagiar, en dos minutos el equipo galo llegó al empate.



Y así se prolongó el juego hasta completarse más de 120 minutos. Argentina se puso 3-2 gracias a una eléctrica jugada coronada por Messi, pero casi en el final del suplementario, Francia igualó mediante un segundo penal ejecutado por el infalible Kylian Mbappé. En la inercia final, ambos equipos habían buscado -sin lograrlo- dar la estocada final para evitar los penales.

Después de 36 años, el seleccionado argentino logró este 18 de diciembre la tan ansiada tercera estrella mundialista.

En la crucial definición volvió a prevalecer la precisión de los ejecutantes de la albiceleste y la eficacia del arquero Emiliano "Dibu" Martínez.

EL PARTIDO SEGÚN LA MIRADA DE LOS ENTRENADORES

"Tendríamos que haberlo ganado en 90 y en prórroga, pero el espíritu del equipo fue no darse por vencido y seguir intentando como con Holanda", comenzó diciendo en rueda de prensa Lionel Sebastián Scaloni (44), el DT más joven y debutante en el mundial de Qatar.

Y continuó: "Era un rival muy difícil, muy complicado. Era el campeón del mundo. Fueron siempre superiores, salvo el partido con Inglaterra (en los cuartos de final). Fue un partido muy espinoso, al final lo sacamos. Lo importante fue la manera en que lo hicimos, fuimos justos vencedores".

Consultado sobre si este logro lo equiparaba como DT a los ya legendarios Menotti (1978) y Bilardo (1986), el nacido en Pujato, Santa Fe, respondió: "Ojalá lo hayan disfrutado. En la misma mesa no creo. Ellos tienen una carrera, marcaron una época".

Sobre lo que representa esta conquista mundialista para los aficionados argentinos apuntó, visiblemente emocionado: "Me vale que la gente esté contenta. Sé que es un partido de fútbol, un Mundial de fútbol, y no va más allá del fútbol. Para Argentina es algo más que fútbol, que lo festejen, disfruten, que entiendan que las cosas pueden salir mal. El mensaje es que la gente disfrute , que la vida seguirá porque los problemas seguirán estando, pero son un poquito más felices y está bueno".

En tanto, el DT del seleccionado francés, Didier Deschamps (54), afirmó tras el partido que "no hubo partido durante los primeros 60 minutos. El rival mostró mucha calidad, agresividad y nosotros estuvimos menos bien, por diferentes motivos. A pesar de todo, salimos de la nada revirtiendo una situación muy comprometida y eso es lo que nos da aún más pesar".

Y añadió: "Hay varias razones que nos llevaron a estar peor, con menos energía en varios jugadores importantes. A pesar de todo, con la entrada de jugadores jóvenes, ciertamente con menos experiencia, pero con frescura y calidad, hicimos lo necesario para darnos derecho a soñar, pero no se materializó".

El DT campeón del mundo en Rusia 2018, quien como jugador y capitán levantó la Copa en Francia 1998, continuó: "Felicito a este equipo argentino, que mostró calidad, agresividad y hasta astucia. Lo esperábamos y eso no debe quitarles mérito".

Finalmente, Deschamps concluyó: "Estoy muy triste por mis jugadores y mi staff. Si después de estar abajo 2-0, perdemos 3-0, no nos habríamos arrepentido. Simplemente habríamos dicho felicidades".

Días atrás, Jorge Valdano declaró al diario Clarín que Scaloni había logrado dos cosas importantes, "que los jugadores le crean y le quieran" , y que tras la derrota inesperada contra Arabia Saudita "tuvo reflejos y encontró muy buenas soluciones con (Alexis) Mac Allister, Enzo Fernández y Julián Alvárez".

EL GRAN OLVIDO DE LA FIFA: LA CONDENA A MUERTE DE UN JUGADOR IRANÍ

La Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) pidió a través de sus redes sociales el levantamiento "inmediato" de la amenaza de pena de muerte contra el futbolista iraní Amir Nasr-Azadani.

"FIFPRO está conmocionado por las informaciones acerca de que el futbolista profesional Amir Nasr-Azadani se enfrenta a la ejecución en Irán después de hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades básicas en su país. Nos solidarizamos con Amir y pedimos la eliminación inmediata de su castigo", se expresa en un comunicado.

El futbolista (26) protestó por la represión ejercida contra las mujeres iraníes y el régimen de Teherán respondió que el defensor del club Iranjavan debía morir por su "enemistad con Dios".

La FIFA y Qatar no estuvieron dispuestos a enviar siquiera un mensaje simbólico ante la comunidad internacional. La razón es que Doha y Teherán son aliados económicos en la producción de gas y petróleo y buscan atemperar la alianza regional entre Arabia Saudita y los EE.UU.

Por estos días, Change.org busca crear conciencia mediante una campaña para frenar la ejecución, teniendo por objetivo lograr un millón de firmas.

Si bien el régimen fundamentalista iraní todavía no fijó una fecha para colgar a Nasr-Azadani de una grúa apostada en las calles de Teherán, se estima que ese brutal crimen podría consumarse en los próximos días.

La cantante colombiana Shakira (expareja del exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué) lanzó una campaña de concientización, reclamando acciones directas durante el mundial de Qatar: "Hoy en la final de la Copa del Mundo, sólo espero que los jugadores en el campo y el mundo entero recuerden que hay un hombre y compañero de fútbol llamado Amir Nasr, en el corredor de la muerte, sólo por hablar a favor de los derechos de las mujeres".

Amir Nasr fue condenado a muerte por protestar por los derechos humanos.

Su prédica -al igual que la de otros artistas- no obtuvo respuesta durante la final del mundial de Qatar 2022.

EL ORIGEN DE "LA SCALONETA"

Al conjunto dirigido por Lionel Scaloni se lo conoce como "La Scaloneta".

El apodo comenzó a circular con fuerza en las redes sociales tras la goleada 3 a 0 a Ecuador en los cuartos de final de la Copa América 2021. En el post partido aparecieron los memes con una imagen de Scaloni -junto al resto del plantel- manejando un viejo colectivo con la leyenda "La Scaloneta".

En la actualidad, este sobrenombre es ampliamente aceptado en el mundo futbolístico.

"La verdad, me pone incómodo. Pero no puedo hacer mucho, sólo agradecer el cariño de la gente para con la Selección. Si a la gente le gusta, la pasa bien con el equipo, está bien. Pero la verdad es que me pone incómodo", había confesado el entrenador en conferencia de prensa durante las eliminatorias sudamericanas.

César Luis Menotti, (Director de Selecciones Nacionales de AFA), en una reciente entrevista con el diario Clarín comentó: "Un día me llamó Tapia y fui a verlo. Yo no entraba a la AFA desde el '82, imaginate... Y me dijo que había elegido a Scaloni. Como no lo conocía lo invité a mi casa para charlar. Y hablamos un montón. Le dije que no podía aceptar firmar por dos meses, como quería la AFA. Tenía que firmar por las Eliminatorias y, si se clasificaba, extender hasta el Mundial".

Y siguió: "Yo me quedé tranquilo cuando me dijo que lo acompañarían Samuel, Ayala y Aimar. Entonces le dije a Tapia: Si está Aimar está todo bien. ¿Sabés que Aimar se llama Pablo y su padre le puso César de segundo nombre por mí? Así que imaginate... Sé de dónde viene, cuál es el gusto que heredó. Y además lo conocí como jugador y como persona. Como a Ayala y ahora a Samuel. Fijate cómo es la relación entre ellos. Hablan poco y no dicen boludeces ni venden humo. Todo es medido y cada uno tiene bien definido su rol. El técnico es el técnico y los ayudantes, ayudantes. Viven como cuatro amigos y son buena gente. Todo es medido, no hay exageraciones. Y eso se trasmite a los jugadores. Y tiene un valor enorme".

El tan cuestionado mundial de Qatar 2022 ha llegado a su fin y Argentina ha podido consagrarse campeona por tercera vez en el contexto mundial.

Atrás habrán de quedar las polémicas comparaciones entre el fútbol europeo y el sudamericano, muchas veces subestimado desde el viejo Continente.

Es un momento de júbilo para los aficionados de América del Sur, habiéndose revalorizado el fútbol de este extremo del planeta.

Siendo fiel a su rica historia futbolística, el seleccionado nacional resultó ser el mejor del mundo. Fueron siete batallas con mucha épica, que representan un modelo de gestión deportiva en franca evolución y sin improvisaciones, que debería imitarse en otros ámbitos.

Hoy debemos aspirar a que el espíritu, coraje y templanza que sirvieron como motor a "La Scaloneta", no se evaporen ni se apaguen pronto

La incorporación de jóvenes talentos nos hace pensar que en el futuro vendrán nuevas alegrías.

Por estas horas se especula si el plantel campeón del mundo irá a celebrar junto con los hinchas desde los balcones de la Casa Rosada frente a la histórica Plaza de Mayo.

En el obelisco de Buenos Aires, el monumento a la bandera de Rosario y cada uno de los pueblos, ciudades y rincones de Argentina, los aficionados en forma multitudinaria han expresado su algarabía, todos uniformados de celeste y blanco.

Es una paradojal demostración en medio de una profunda fractura de la sociedad provocada por la impericia, ausencia de valores y la corrupción que nos invade, sin que exista un plan de gobierno en marcha.

Según datos proporcionados por la investigadora Adriana Amado, el 65% de los jóvenes argentinos de menos de 18 años son pobres. El 43% de los de menos de 29 años son pobres. La mitad de la población argentina tiene menos de 31 años.

A ese rango etario se lo debería motivar fuertemente, así como en el fútbol, en busca de lograr el definitivo despegue para ingresar a la civilización del siglo XXI.

Vale aquí parafrasear al humorista político Alejandro Borensztein: "No sería raro pensar que el Universo nos otorgó la gloria en el fútbol como una manera de compensarnos tanta desgracia en la política". Scaloni y su cuerpo técnico han estado un paso por delante de una clase dirigente que deambula sin éxitos a la vista y que suele camuflarse según la ocasión.

Tal como sucedió en 1978 y 1986, hoy debemos aspirar a que el espíritu, coraje y templanza que sirvieron como motor a "La Scaloneta" (y que por acto reflejo contagió al resto de la sociedad) no se evaporen ni se apaguen pronto. Ojalá así sea por el bien de los argentinos.