Llegó el celular de la Selección Argentina: cuánto sale y dónde se consigue

La tecnológica china Xiaomi decidió darle un giro a su smartphone Redmi Note 13 Pro+ y lanzó una versión exclusiva con el objetivo de homenajear el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022.

Así, la compañía colaboró con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para presentar un dispositivo de diseño único, con los colores de la albiceleste y la camiseta del capitán, Lionel Messi.

Esta edición se presentó como el G.O.A.T (Greatest Of All Time), que en español se traduce como 'El mejor de todos los tiempos'. Por el momento, sólo se venderá en la India , aunque no resultaría ilógico esperar que aterrice en otros países -incluida la Argentina- próximamente.

Celular de la Selección Argentina: cómo es el Redmi Note 13 Pro+

El móvil tiene las mismas prestaciones que ya se conocían del modelo original.

El nuevo smartphone de Xiaomi llegó para celebrar el décimo aniversario de la marca Redmi y para rendirle homenaje a los actuales campeones del mundo. Para ello, el equipo experimentó una completa transformación a nivel diseño y se vistió con la camiseta del astro futbolístico, Lionel Messi.

Luce un llamativo acabado en azul con toques dorados en diferentes áreas, como el módulo de cámaras, el flash LED y el emblema de la AFA, que exhibe tres estrellas en honor a los tres mundiales ganados por la Selección Argentina.



Además, incluye una elegante caja y accesorios personalizados para una experiencia completa. En su interior, el Redmi de la Selección despliega fondos de pantalla únicos, widgets y una variedad de detalles relacionados al equipo que comanda La Pulga.

A nivel técnico, el smartphone cuenta con una pantalla AMOLED curva de 6,67 pulgadas y resolución 1,5K (2.712 x 1.220 píxeles). Esta viene dotada de una tasa de refresco de hasta 120 Hz, un brillo máximo de 1.800 nits y protección Corning Gorilla Glass Victus.

Equipa un procesador MediaTek Dimensity 8100, 8GB de RAM, 128GB de almacenamiento, y su batería goza de una potencia de 5.000 mAh; con carga rápida de 120 W que nos permite tener el teléfono al 100% en tan solo 19 minutos.

El sistema fotográfico no se queda corto, puesto que despliega un modelo de triple cámara liderado por una lente principal de 200 MP con zoom 4x.

Precio y disponibilidad del celular de la Selección Argentina

Esta edición exclusiva del Redmi Note 13 Pro+ solo se venderá en India a partir del 15 de mayo, en la web oficial de Redmi India. Tiene un precio de 34999 rupias; es decir, unos 390 euros o 419 dólares, aproximadamente.