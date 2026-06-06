Este sábado, 6 de junio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 7863 - Casamiento

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 6 de junio

1° 7863 11° 5773 2° 2888 12° 8388 3° 6512 13° 4434 4° 3495 14° 4991 5° 7830 15° 7813 6° 5060 16° 1563 7° 3457 17° 5201 8° 0198 18° 8221 9° 6501 19° 0557 10° 7303 20° 3891

¿Qué significa soñar con Casamiento?

Soñar con el Casamiento simboliza unión, compromiso y el inicio de una nueva etapa. Refleja deseo de estabilidad y metas compartidas.

Si en el sueño hay ansiedad, puede señalar dudas, presión social o miedo al cambio. Las emociones y el contexto revelan si anuncia crecimiento o necesidad de ajustes.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.