En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este sábado, 6 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza1101 (Agua).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 6 de junio

1° 1101 11° 7275 2° 9991 12° 4668 3° 5168 13° 5386 4° 9831 14° 9823 5° 1905 15° 4186 6° 1157 16° 6792 7° 0313 17° 6295 8° 6468 18° 7514 9° 5038 19° 9106 10° 4820 20° 5711

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para competir, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con Agua refleja tus emociones. Si es clara y tranquila, habla de paz, claridad y renovación. Si es turbia o agitada, sugiere confusión, estrés o miedo. También puede señalar cambios y limpieza interior.

Una inundación o ahogarte revela desborde emocional o sentirse superado. Nadar indica que enfrentas tus sentimientos; agua estancada apunta a bloqueo. Beberla sugiere necesidad de nutrirte y sanar.