En esta noticia Los tres estímulos que necesita el músculo para desarrollarse

La masa muscular no solo define la apariencia física o el rendimiento deportivo. Mantenerla a lo largo de los años es clave para conservar la fuerza, la movilidad y la independencia en la vida cotidiana.

Pero entrenar no es suficiente. Para que el músculo se desarrolle y se conserve, intervienen tres factores fundamentales: el ejercicio de fuerza, una alimentación con suficiente proteína y un descanso adecuado .

Los tres estímulos que necesita el músculo para desarrollarse

1. Entrenamiento de fuerza.

El primer paso para el desarrollo muscular es el entrenamiento de fuerza, ya que genera la tensión mecánica necesaria para activar los mecanismos responsables de la hipertrofia. En cada sesión se producen pequeñas lesiones en las fibras musculares que el organismo recupera posteriormente para hacerlas más grandes y fuertes.

Un metaanálisis publicado en el British Journal of Sports Medicine descubrió que el entrenamiento no solo aumenta la masa muscular, sino que también mejora la fuerza, el rendimiento físico y la salud anabólica.

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El estudio encontró diferencias según el objetivo buscado. Los programas orientados a ganar fuerza obtuvieron mejores resultados cuando utilizaron cargas más elevadas, mientras que los destinados a incrementar la masa muscular lograron mayores beneficios cuando incluyeron un mayor número de series por ejercicio. Aun así, los autores remarcan que no existe un único método ideal, ya que prácticamente todas las combinaciones evaluadas generaron mejoras significativas.

2. Consumo de proteína

Tras el entrenamiento, comienza la fase de recuperación. En este periodo el organismo necesita de aminoácidos para reparar las fibras musculares dañadas y sintetizar nuevas proteínas. Una revisión de la International Society of Sports Nutrition (ISSN) explica que la combinación de entrenamiento de fuerza y una ingesta adecuada de proteínas maximiza la síntesis de proteína muscular, el proceso biológico responsable del crecimiento del músculo.

El documento señala que las personas que realizan ejercicio con frecuencia necesitan consumir entre 1,4 y 2 gramos de proteínas por kilogramo de peso corporal al día. En la misma línea, repartir la ingesta a lo largo del día favorece una síntesis proteica adecuada.

3. Sueño reparador

El tercer factor para la ganancia muscular es el sueño. Al dormir, el organismo incrementa numerosos procesos de reparación tisular y regulación hormonal que favorecen la recuperación luego del ejercicio.

Un estudio publicado en PubMed explica que mientras dormimos se activan numerosos procesos fisiológicos relacionados con la recuperación muscular como la hormona del crecimiento y la regulación de la testosterona.

La clave está en combinar los tres estímulos

La evidencia científica coincide en que el desarrollo muscular no depende de un único hábito, sino de la combinación de tres factores que actúan de manera complementaria. El entrenamiento de fuerza aporta el estímulo que desencadena las adaptaciones del músculo, una ingesta suficiente de proteínas proporciona los aminoácidos necesarios para reparar las fibras dañadas y el sueño crea el entorno fisiológico que permite completar ese proceso de recuperación.