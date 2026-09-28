Se renueva Ezeiza: con megaobra confirmada, cómo quedará el aeropuerto más importante del país Fuente: Aeropuertos Argentina

Este lunes, el Gobierno confirmó que extendió la concesión de servicios que la empresa Aeropuertos Argentina tiene sobre 35 terminales aéreas del país tras un acuerdo entre ambas partes.

Así, la firma de Eduardo Eurnekian mantendrá la operación de los principales nodos del país al menos hasta 2049, con posibilidad de prórroga hasta 2056.

Esta última extensión aparece condicionada a que Aeropuertos Argentina realice una inversión adicional de u$s 600 millones de dólares destinada principalmente al aeropuerto de Ezeiza.

Según el contrato firmado entre el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y la empresa, la extensión de las operaciones hasta 2056 se habilitará solo si las obras en el aeropuerto de Ezeiza alcanzan un avance del 75% antes del 31 de diciembre de 2031.

La novedad se publicó este lunes en el Boletín Oficial a través de la Decisión Administrativa 27/2026, bajo la firma de Luis Caputo y Diego Santilli.

En sus considerandos, la norma hace referencia al impacto de la pandemia de Covid-19 en el sistema aeroportuario global y cita la Ley Bases para explicar la prórroga hasta el plazo reducido, el 13 de febrero de 2049, y hasta el plazo máximo, el 13 de febrero de 2056, este último sujeto al cumplimiento de los compromisos de inversión y financiamiento.

Eligieron al Aeropuerto de Ezeiza como el mejor del mundo por tener un servicio súper exclusivo y es el orgullo del país Fuente: Argentina.gob.ar

Con el 90% del tráfico aerocomercial del país, hoy, Aeropuertos Argentina gestiona 35 terminales aéreas, incluyendo los de mayor movimiento: Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Mendoza y más.

La inversión de u$s 600 millones que definirá la prórroga hasta 2056

El punto central de la renegociación es una inversión directa adicional de u$s 600 millones -con IVA incluido- que Aeropuertos Argentina deberá ejecutar en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza . Estas se justifican por la necesidad de “garantizar la capacidad, seguridad, calidad y sostenibilidad de la infraestructura aeroportuaria”, según el Gobierno.

Sin embargo, el contrato aclara que ese desembolso constituye una inversión extraordinaria y adicional, que se suma al plan de inversiones ya previsto para la concesión y a las metas comprometidas para todo el período contractual.

No obstante, el desembolso por sí solo no alcanza para acceder a la extensión completa de la concesión. El contrato establece dos condiciones que deberán cumplirse de manera conjunta.

La primera exige que, antes del 30 de junio de 2027, la empresa demuestre que cuenta con los recursos necesarios para afrontar esa inversión. Para ello deberá acreditar, mediante un informe de una firma internacional de auditoría, la disponibilidad de fondos propios, créditos o compromisos financieros suficientes para cubrir los u$s 600 millones comprometidos.

La segunda condición obliga a que las obras financiadas con esa inversión registren un avance mínimo del 75% antes del 31 de diciembre de 2031. Solo si ambos requisitos se cumplen, la concesión se extenderá automáticamente hasta el 13 de febrero de 2056.

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En caso contrario, el acuerdo determina que la concesión finalizará el 13 de febrero de 2049, sin posibilidad de acceder al período adicional de siete años.

Por qué el Gobierno optó por extender la concesión

En los considerandos de la Decisión Administrativa, el Gobierno sostiene que la pandemia de Covid-19 produjo una “distorsión de la ecuación económico-financiera” del contrato de concesión.

Es que, ante la drástica caída del tráfico internacional y doméstico de pasajeros en 2020 y 2021, los ingresos totales de la concesión disminuyeron 60% entre 2019 y 2020, con una baja de 63% en los ingresos aeronáuticos.

Sobre esa base, el organismo concluyó que una modificación aislada del contrato no resultaba suficiente para recomponer el “equilibrio económico” del negocios. Por ello, se opto por atar la extensión del plazo de la concesión a diversos factores:

Una nueva proyección financiera para Aeropuertos Argentina hasta 2056;

nuevas metas de inversión;

la inversión extraordinaria de u$s 600 millones en Ezeiza, y;

mecanismos periódicos de revisión por parte de ORSNA.

El propio acuerdo explica que, para recomponer la ecuación económico-financiera, se privilegió extender el plazo de la concesión antes que aplicar un aumento significativo de las tarifas aeroportuarias o modificar otras variables del contrato, con el objetivo de evitar un mayor impacto sobre los usuarios y sobre la prestación del servicio.

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Por otro lado, el acuerdo prevé que, si los ingresos o el flujo de fondos de la concesión de las terminales aeroportuarias superan las proyecciones contempladas en el contrato, el ORSNA podrá exigir nuevas inversiones adicionales o disponer adecuaciones sobre las tasas aeroportuarias para preservar el equilibrio económico-financiero de la concesión.

Finalmente, el acuerdo también contempla el cierre de los reclamos vigentes vinculados con la renegociación del contrato. En ese marco, Aeropuertos Argentina dejará sin efecto la demanda judicial al Estado relacionada con la concesión y ambas partes acordaron no impulsar nuevos reclamos derivados de los efectos de la pandemia de Covid-19.