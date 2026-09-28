El dólar blue hoy lunes 28 de septiembre se ofrece a $ 1540 para la compra y $ 1560 para la venta.

El paralelo cotiza así por encima del valor al que concluyó agosto ($ 1555), mes durante el que ganó solo $ 5. Además, se ubica $ 30 por encima del valor con el que arrancó 2026 ($ 1530 para la venta).

Por su parte, el dólar oficial hoy lunes 28 de septiembre se ofrece a $ 1495 para la compra y $ 1545 para la venta en las pantallas del Banco Nación, en la primera rueda de la semana.

La divisa se mantiene $ 15 por encima del valor al que arrancó septiembre. En tanto, se ubica $ 65 por encima del valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo supera por primera vez la barrera de los $ 2000: cerró a $ 2008 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar mayorista cotiza a $ 1525 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1912,76.

La brecha entre el blue y el oficial es de 0,9%.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante septiembre los topes se actualizan teniendo en cuenta el 2,1% correspondiente al dato del IPC de julio.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre de 2025. Sin embargo, el pasado viernes la entidad no registró intervenciones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En total, las reservas internacionales totales se ubican en u$s 48.242 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy lunes 28 de septiembre

El dólar blue hoy lunes 28 de septiembre cotiza a $ 1540 para la compra y $ 1560 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1495 $ 1545 Dólar Blue $ 1540 $ 1560 Dólar Mayorista $ 1525 Dólar MEP $ 1550,99 $ 1552,40 Dólar CCL $ 1611,68 $ 1619,14

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este lunes 28 de septiembre

El dólar CCL o dólar cable hoy lunes 28 de septiembre se consiguió a $ 1611,68 para la compra y $ 1619,14 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este lunes 28 de septiembre

El dólar MEP hoy lunes 28 de septiembre cotiza a $1550,99 para la compra y $1552,40 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy lunes 28 de septiembre

El dólar oficial hoy lunes 28 de septiembre cotiza a $ 1545 para la venta. Banco por banco, los precios son: