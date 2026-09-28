Chau certificado de discapacidad: el Gobierno confirmó que eliminarán el beneficio a las personas de esta lista (foto: archivo).

Un paciente de Río Negro esperaba una prótesis para evitar la amputación de su pierna. Pese a que en los registros de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el trámite figuraba completado, el tratamiento ortopédico nunca llegó a manos del beneficiario.

La fallida gestión administrativa ocurrió durante la etapa inicial del procedimiento médico cuando la madre del joven firmó la documentación durante la toma de medidas de la extremidad. De esta manera, la empresa utilizó esa firma para certificar la entrega del producto.

Un caso con un final fatal por un error burocrático

Una auditoría estatal detectó la irregularidad tras contactar directamente a la familia. Los inspectores confirmaron que el paciente continuaba sin recibir el insumo médico indispensable, pero la empresa proveedora atribuyó la falta de entrega a deudas no saldadas por la firma contratista. Así, el caso derivó en el deterioro físico del paciente por la falta de asistencia adecuada.

El expediente oficial avanzó como una prestación concretada mientras la persona afectada continuaba a la espera. Finalmente, la demora administrativa derivó en la pérdida irreversible de la extremidad del beneficiario.

El episodio expuso fallas estructurales en el control de las prestaciones del organismo público. La investigación determinó que los mecanismos de verificación no constataban la entrega real de los insumos debido a que el trámite continuó su curso mediante la utilización de actas fraguadas en el circuito.

Este nuevo episodio se suma a la causa ANDIS. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El caso de la prótesis que se sumará a una fuerte causa judicial

La Justicia incorporará el expediente de Río Negro a la investigación penal en curso sobre el organismo y sobre su extitular, Diego Spagnuolo. El fiscal del caso busca establecer las responsabilidades de la cadena de intermediarios y proveedores involucrados, a la vez que analiza si existió un delito en la certificación de entregas no realizadas.

El juzgado citará a declarar a los representantes de las firmas que intervinieron en la licitación y las pericias documentales buscarán determinar la validez de los remitos presentados ante la administración central.

La historia del paciente rionegrino constituirá una de las pruebas del proceso. El episodio quedó registrado bajo el ticket 150185850 y el expediente EX-2025-0090982360-APN-DNASS#AND.