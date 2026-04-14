Los argentinos con doble nacionalidad no pueden salir del país solo con un pasaporte extranjero. La normativa vigente exige presentar documentación argentina al momento de viajar. La medida se basa en la Ley de Migraciones Nº 25.871 y fue ratificada por el Decreto 366/2025. Según estas disposiciones, todas las personas con nacionalidad argentina, ya sean nativas o hayan adquirido otra ciudadanía, deben acreditar su identidad como tales al ingresar o egresar del territorio. El control está a cargo de la Dirección Nacional de Migraciones. Para viajar al exterior, los ciudadanos argentinos deben presentar un documento nacional vigente. Las opciones válidas son: Este requisito es obligatorio incluso en casos donde el pasajero utilice un pasaporte extranjero, como el de países con acuerdos de doble nacionalidad, entre ellos Italia o España. La legislación argentina establece que la nacionalidad no se pierde al adquirir otra. Esto significa que, para el Estado, una persona sigue siendo argentina más allá de cuántas ciudadanías tenga. En este marco, el pasaporte extranjero no reemplaza a la documentación nacional. Además, la Disposición 2742/2009 refuerza que la salida del país debe realizarse con documentos argentinos vigentes en la mayoría de los casos. En los controles migratorios, todos los argentinos son considerados como tales. Por eso, deben presentar documentación nacional tanto para ingresar como para salir del país. En algunos casos, si una persona entra con pasaporte extranjero, las autoridades pueden colocar un sello con la leyenda “ARGENTINO”. Sin embargo, esto no modifica la obligación de presentar un documento argentino al momento de salir. Aunque existen situaciones puntuales, como estadías breves bajo condiciones específicas, la norma general no cambia. Las personas con doble nacionalidad deben identificarse como argentinos ante el Estado. El objetivo es mantener un criterio uniforme en los controles migratorios y asegurar el cumplimiento de la legislación vigente para todos los ciudadanos.