El presidente Javier Milei y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, mantuvieron este martes un encuentro bilateral en el marco de la Asamblea General de la ONU . La reunión se dio luego de que el presidente Donald Trump recibiera al primer ministro británico, Andy Burnham.

La bilateral se llevó adelante en el hotel Lotte Palace de Nueva York, sede además de la recepción protocolar que ofreció el presidente norteamericano a los jefes de Estado -Milei, de todos modos, no se quedó para el cóctail-. Estuvo también presente el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno.

El mandatario argentino llegó cerca de las 19 luego de haber asistido a la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde recibió el premio Ohev Yisrael. La delegación argentina estuvo reunida con Rubio durante 20 minutos , según supo El Cronista, y el tema Malvinas se puso sobre la mesa, aunque mantuvieron reserva sobre los detalles.

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