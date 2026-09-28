El monoambiente es una de las opciones más habituales para adquirir una propiedad y en la Ciudad de Buenos Aires, la oferta inmobiliaria es muy versátil.

En este aspecto, y según un informe elaborado por Zonaprop, el valor promedio del metro cuadrado en CABA se ubica en u$s 2476, tras presentar un incremento del 0,2% en agosto de este año.

Cuánto sale un monoambiente en CABA en 2026

El reporte señala que un departamento monoambiente de 40 m2, tiene un valor aproximado de u$s 110.000. Sin embargo, este monto puede variar según el barrio, las prestaciones de la unidad y si se trata de una propiedad a estrenar o no, entre otras variables.

El precio estimado para los monoambientes se calcula en base al costo promedio del m2. No obstante, existe una diferencia importante en el valor inmobiliario entre ciertos barrios de la Capital Federal.

Precio en u$s/m² Mayor precio Puerto Madero 6148 Mayor precio Palermo 3437 Mayor precio Núñez 3399 Zona media Villa Ortúzar 2643 Zona media Villa del Parque 2273 Zona media Villa Luro 2151 Zona media Liniers 2096 Zona media Vélez Sarsfield 1895 Menor precio La Boca 1583 Menor precio Nueva Pompeya 1501 Menor precio Lugano 1056

Por ejemplo, en Puerto Madero el metro cuadrado oscila en u$s 6148, ubicándose como el más elevado de la ciudad, mientras que, en el barrio de Lugano, el promedio es de u$s 1052 por m2.

La variación del metro cuadrado en la Ciudad, según el barrio

Aunque el precio promedio del metro cuadrado en CABA es de u$s 2476, es importante destacar que la variación es muy amplia dependiendo de la zona.

En este sentido, en la zona de Palermo, Núñez, Belgrano y Colegiales, el m2 se ubica entre 3091 y 3437 dólares, ubicándose entre las de mayor valor dentro de la ciudad.

Imagen ilustrativa

Asimismo, los barrios de Saavedra, Chacarita, Coghlan, Recoleta, Villa Urquiza, Villa Devoto, Villa Ortúzar, Retiro, Villa Crespo y Parque Chas, tienen un costo aproximado que oscila entre u$s 2452 y 2890.

Por su parte, y con un precio estimado de u$s 2065 hasta 2420, se encuentran Caballito, Villa Pueyrredón, Almagro, Villa del Parque, Parque Chacabuco, Agronomía, Monserrat, San Telmo, Villa Luro, Barracas, Santa Rita, Monte Castro, Liniers, Boedo, Paternal y Mataderos.

Dentro de un umbral un poco más bajo, de entre u$s 008 y 1801, se destacan los barrios de Villa Real, Flores, Villa General Mitre, Vélez Sarfield, San Cristóbal, Constitución, Versalles y San Nicolás.

Por último, los barrios más baratos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son Balvanera, Villa Riachuelo, Parque Patricios, Floresta, Parque Avellaneda, La Boca, Nueva Pompeya y Lugano, en donde el metro cuadrado varía entre USD 1.786 y 1.056, según el index elaborado por Zonaprop.