Se despide la aerolínea low cost más elegida: la empresa se declaró en quiebra por segunda vez en el año.

La Municipalidad de La Plata y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires presentaron un plan estratégico que prevé una inversión privada estimada en u$s 93 millones para transformar la actual terminal aérea en un centro logístico, productivo y aerocomercial de alcance regional.

El objetivo es integrar el aeropuerto con el puerto, las rutas y el sistema ferroviario y convertirlo en un nodo de transporte para la Región Capital.

El proyecto contempla una concesión privada por un plazo de 30 años para refuncionalizar la infraestructura existente y la construcción de nuevas instalaciones destinadas al transporte de pasajeros y cargas, actividades comerciales e industriales.

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