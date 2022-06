Giro en Colombia: los errores pagan electoralmente más que los aciertos

Desde que se conocieron los resultados, el 29 de mayo del corriente a las 21 horas, comenzó una nueva campaña electoral. La contienda entre Rodolfo Hernández, candidato de centro, y Gustavo Petro, que representa a la izquierda colombiana, contó una historia que podrá ser un caso de estudio, porque en ambos casos, se rompieron todos los manuales de comunicación política.



Colombia decidió su futuro y vuelve a ser noticia, no solo por la magnitud e implicancias que significa la llegada por primera vez al gobierno de un candidato como Petro y el Pacto Histórico, sino también por los escenarios que se plantearon durante la contienda preelectoral.

Los errores en campaña pagan electoralmente mucho más que los aciertos, una definición clave, porque para esta campaña los candidatos presidenciales se centraron en marcar sus faltas y errores en vez de proponer una agenda a futuro.

Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, enfocó su campaña en la anticorrupción y antipolítica . Luego de recibir una amenaza de muerte, se fue de viaje a Miami. Desde allí dijo que no volvería al país hasta que no estén dadas las medidas de seguridad.

El 11 de junio, en las horas de la noche, Rodolfo regresó al país para hacerle frente a los últimos días que quedaban de campaña pero no realizó ningún tipo de declaraciones ya que anteriormente había tenido episodios confusos. Decisión acertada porque Hernández cometió errores y después prefirió el silencio , aunque en las redes sociales, que fueron protagonistas durante toda la contienda, de manera activa, específicamente TikTok, contestó y refutó cuando consideró necesaria alguna intervención que afectaba a su persona, y embistió al contrincante. Hernández hizo la no campaña y quedará como caso de estudio, que fue exitoso para la primera vuelta pero no así para ganar el ballotage.

Hasta el triunfo de Petro, conocido este domingo, la elección tenía un estado de tensión e incertidumbre extrema. En cuanto a la intencionalidad de voto estaba reñida, las encuestas pronosticaban una diferencia de mitad a mitad entre los contrincantes.

Por otro lado el competidor, Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, que representa la izquierda colombiana gana por primera en la historia del país. Petro si realizó una "campaña tradicional" ; donde asistió a los debates, arremetió a su contrincante mediante discursos y también utilizó de manera activa las redes sociales.

En ambos casos la contienda electoral se basó en una campaña negativa , donde hubo manipulaciones, insultos, fake news, amenazas, espionaje, filtraciones, intervenciones judiciales, personajes oscuros, pactos carcelarios, entre otras. Los candidatos solo se dedicaron a mostrar sus debilidades y exhibir los defectos del adversario, defectos en vez de proponer una agenda a futuro y los errores en campaña pagan electoralmente mucho más que los aciertos.

Días previos a la elección se vivía en Colombia los resultados en los sondeos marcaban una paridad entre Petro y Hernández. Casi no había diferencia pero, hay que aclarar que los movimientos en los márgenes son los que expliquen el contorno final de la elección.

Los colombianos divididos con un escenario de polarización asimétrica, un fifty-fifty, que se daba entre ambos aspirantes, tanto en imágenes como en intención de voto, terminó concluyendo en el triunfo de Pacto Histórico. Con más de 11 millones de votos, según el preconteo de la Registraduría Nacional, el candidato del Gustavo Petro, y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, fueron seleccionados para ocupar la Casa de Nariño a partir del próximo 7 de agosto.

Petro gana con el 50,88% de los votos a Rodolfo Hernández, de centro, que alcanzó el 46,85%. De esta manera, el país concreta un giro inédito hacia la izquierda, luego de años de gobiernos de centroderecha y el electo presidente lo expresó en sus redes.

Hoy es dia de fiesta para el pueblo. Que festeje la primera victoria popular. Que tantos sufrimientos se amortiguen en la alegria que hoy inunda el corazon de la Patria.



Esta victoria para Dios y para el Pueblo y su historia. Hoy es el dia de las calles y las plazas. — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 19, 2022

EL DESARROLLO DE LOS COMICIOS

Más de 39 millones de electores estaban habilitados para votar en la segunda vuelta de la elección presidencial. Las urnas, abrieron a las ocho de la mañana, cerraron a las 16.00 horas y de inmediato se inició el conteo de los sufragios.

Cabe aclarar que en hubo un alto nivel de participación y movilización en una elección sin voto obligatorio lo que hace al PROCESO, la transparencia electoral y la fortaleza del sistema para la tranquilidad social y poder proyectar hacia adelante.

El desarrollo de los comicios fue seguro y transparente: amplio nivel de participación, más del 50% de los colombianos se acercaron a las urnas, siendo que el voto es optativo, la Registraduría Nacional del Estado Civil, órgano de control autónomo e independiente, a cargo de Alexander Vega Roche, que llevó adelante la logística de las elecciones, brindó todas las herramientas para asegurar credibilidad y derrotar las falsas noticias que corrían entre denuncias de fraude y el cuestionamiento al formato de la boleta. Pero claro está que fraude no hubo ya que rápidamente, luego de conocerse los resultados, Rodolfo Hernández felicitó a su contrincante.

ELECCIONES 2022@ingrodolfohdez se pronuncia y acepta el triunfo de Gustavo Petro pic.twitter.com/p6nLHMEuEu — BNN %uD83C%uDDE8%uD83C%uDDF4 Newsroom (@BNNCONews) June 19, 2022

Los electores votaron con boleta única de papel "Tarjetón electoral", un instrumento que fue muy ágil a la hora de la realización del preconteo. Tal es así, que ya que desde temprano cerraron las mesas a las 17 horas y para las 19 horas, había un ganador, la izquierda con la llave para gobernar. ¿Cómo será utilizada?