Este viernes, 19 de junio de 2026, la cotización delreal llegó a 671.34814 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,29%.

En el mercado del Real, la cotización cayó -2.61% en la última semana y acumula un descenso de -7.29% en el último año, indicando una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos 10 días, el Real mostró una tendencia mayormente bajista: cayó en 6 jornadas, subió en 3 y permaneció sin cambios en 1, con breves repuntes intermedios y un ligero rebote al final.

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 12.96%, es menor que la volatilidad anual del 15.42%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Real ha mostrado una tendencia al alza en comparación con días anteriores. Esto sugiere un incremento en la confianza del mercado hacia la moneda en este periodo.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 67134.81510239735 pesos colombianos; comprar 200 reales costará 134269.6302047947 pesos colombianos y 500 reales costará 335674.07551198675 pesos colombianos.