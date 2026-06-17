El Tesoro le canjeó bonos al BCRA: cuánto es y por qué lo hace

La Comisión Nacional de Valores flexibilizó una restricción que impedía a los ALyC y agentes de negociación vender títulos con liquidación en moneda extranjera (CCL/MEP) para cartera propia cuando el agente mantenía posiciones tomadoras en pesos (cauciones, pases o cualquier financiamiento tomado en el mercado).

La CNV tenía una regla que impedía a los agentes vender títulos con liquidación en moneda extranjera cuando tuvieran determinadas posiciones de financiamiento en pesos para evitar que los agentes se financiaran en pesos para tomar posiciones especulativas en dólares.

“Permite recomponer la posición en dólares hasta el 15% del patrimonio neto (una vez descontado el patrimonio mínimo regulatorio) y con un límite diario”, explicó a El Cronista Eric Paniagia, CEO de PX Capital.

La RG 1152 de CNV introduce más excepciones a esa prohibición y permite que los ALyC y AN puedan vender valores negociables con liquidación en moneda extranjera para su cartera para recomponer posición en moneda extranjera: en caso de que el agente haya quedado descalzado en dólares, para volver a una posición considerada razonable (esa posición no puede superar el 15% del patrimonio neto, calculado después de descontar el patrimonio mínimo regulatorio).

De este modo, la CNV le permite operar para recomponer su stock o posición de moneda extranjera, siempre que no exceda el 15% de su patrimonio neto ajustado y respete los límites diarios establecidos.

Lo que hace es reducir trabas operativas para los intermediarios y les da más margen para administrar liquidez y riesgos sin incumplir las restricciones cambiarias y prudenciales.

“En la práctica, le da más margen a la mesa de cartera propia: se puede sostener financiamiento en pesos y a la vez rearmar posición dólar dentro de ese tope, sin caer en la prohibición”, acotó Paniagua.