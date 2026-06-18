Los idus de Adorni

El jefe de Gabinete se encarga de difundir que sigue “firme” en el cargo y proyecta actos, con el guiño del presidente. Ambos sin actividades formales mientras atraviesan la crisis política. Sin embargo, varios de sus subalternos afirman que su caso “ya está juzgado” y que su salida “se dará en estos días”. Así lo manifestaron en las conversaciones que mantuvieron con aliados con el objetivo de desactivar la sesión para avanzar en su remoción.

Se trata de una peculiar forma de respaldarlo. Para una gestión que abusa de las metáforas históricas, el exvocero se podría encontrar con muchos ejemplos literarios de la Antigua Roma, donde prevalecen las conspiraciones y los intentos de desterrar a quienes poseen el poder.

El otro principio de revelación es que ha quedado atrás en el tiempo el pedido de renuncia de Patricia Bullrich. No hay que buscar en la oposición y en los gobernadores. Distintos diputados y senadores oficialistas se comunicaron formalmente con el círculo íntimo de Karina Milei para pedirle a la hermana del presidente que el ministro coordinador deje su cargo. “Nos dicen que es un hecho, que dará un paso al costado . Que esperemos un poco”, enfatizó un libertario de pura cepa, desencantado con el desgaste.

Gobernadores pasaron la guillotina

Hay unidad de criterio de todos los gobernadores que la historia de Manuel Adorni en el Gobierno está terminada. En el chat de los mandatarios todos le bajaron el pulgar al jefe de Gabinete y ya se lo comunicaron a los alfiles de Milei sus intenciones de que se aparte del cargo.

“Se nos terminó la paciencia, hay que darle un corte al tema Adorni. No puede seguir”, enfatizó un referente del Norte Grande que se reunió con Diego Santilli en estos días. La mayoría de los invitados a Balcarce 50 le dejaron en claro esa misma postura.

Hasta los principales aliados con los libertarios manifestaron su estupor. Uno de ellos reconoció haber estado “horrorizado” por una revelación que da cuenta de una fuerte discusión entre Adorni y la mano derecha de Karina Milei, Mara Gorini, por la firma de una de las concesiones más codiciadas que avanzan a paso lento.

“Es increíble que se peleen entre ellos, me hacen acordar a los K”, sostuvo este gobernador, que fue consultado esta semana sobre cómo van a actuar sus senadores.

Karina ganó terreno y el crepúsculo de Adorni

Mientras el Gobierno permanece encerrado en despachos por el asedio diario por el escándalo Adorni, Karina Milei sigue conquistando territorio en Casa Rosada.

Casi como si fuera un juego de estrategia, donde una civilización se impone sobre otra, la hermana del presidente aprovechó arreglos edilicios en la planta baja y disolvió la histórica biblioteca. Jubilarán los libros en algunos rincones disponibles en una sede oficial sobre la calle Suipacha.

Aluden que estos cambios obedecen a una “digitalización” inevitable de la estructura estatal, aunque en la práctica “El Jefe” logró apoderarse de otra oficina, con doble orientación y ventilación cruzada. No necesitó ningún bróker inmobiliario para obtener este espacio lindero al área del asesor. Le puso su sello: vidrios esmerilados, ideales para evitar la curiosidad periodística . Cada vez acorrala más a Santiago Caputo, que mantiene su sector, pero rodeado de agentes de Casa Militar que le responden a ella.

Reuters

Mientras tanto, movieron y refaccionaron algunas esculturas. Ofrenda (de Leo Vinci), el Solar (Hernán Dompe) y el del General Manuel Belgrano (Jorge N. Romani), todas ubicadas en el hall central.

La primera figura mencionada, del conocido escultor argentino, fue desplazada de la zona a cargo del jefe de Gabinete. Según el texto del artista, representa “la mitad de alguien que sigue vivo, pero que, a su otra mitad, que le han matado, la sigue ofreciendo con hidalguía”.

“Sigue creyendo, sigue mirando al cielo, sigue tendiendo el brazo como ofrecimiento de sí mismo, y lo único que ha quedado de la otra mitad de sí mismo es la huella en el mármol”, expresó Vinci, en un inevitable debate filosófico y correlación con la situación del exvocero.