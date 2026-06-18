Conspiraciones en la Rosada y una pelea por más metros cuadrados
Mientras crecen las presiones para que Manuel Adorni deje la Jefatura de Gabinete, gobernadores, aliados y referentes libertarios dan por terminado su ciclo. En paralelo, Karina Milei amplía su influencia y gana espacios dentro de la Casa Rosada.
Un importante banco estima que los fondos pasivos podrían destinar varios millones de dólares a bonos argentinos, dado que el país representa cerca del 2,1% del índice de deuda emergente de JP Morgan, que administra alrededor de u$s 600.000 millones.