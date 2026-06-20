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Este viernes, 19 de junio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la vespertina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

  • A la cabeza: 2423 - Cocinero

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 19 de junio

 2423 11° 5279 
 2°5932 12° 1296
 3°3229 13° 7321 
 4°2267 14° 1600 
 5°1755 15° 2837 
 6°5250 16° 8109 
 7°3765 17° 4543 
 8°4203 18° 2281 
 9°049319° 1428 
 10°9712 20° 6976 

¿Qué significa soñar con Cocinero?

Soñar con El Cocinero simboliza transformación y cuidado: integrar experiencias, nutrir vínculos y dar forma a nuevos proyectos.

También señala paciencia y método: seguir la receta correcta, medir tiempos y recursos antes de tomar decisiones.

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¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

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